Le jeune constructeur chinois vendu en France par Peugeot et Citroën franchit un cap historique

Fondée en 2015, la marque chinoise Leapmotor est désormais associée au groupe Stellantis (auquel appartient Peugeot, Citroën ou Fiat) pour son arrivée officielle en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune marque est en pleine accélération avec plus de 500 000 voitures électriques produites, dont 100 000 en quelques semaines.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Si vous ne connaissez pas encore Leapmotor, préparez-vous à beaucoup en entendre parler dans les prochaines années. Car la jeune marque est bien décidée à envahir nos routes.

Déjà un beau succès

Créée en 2015 par Fu Liquan, la firme chinoise est basée dans la ville de Hangzhou, à l’est du pays. Et si elle est encore assez méconnue dans nos contrées, elle est déjà bien implantée dans son pays natal. Mais elle ne veut à présent plus s’en contenter. Après une timide immersion en France via un importateur indépendant, ce qui nous avait permis de pouvoir prendre le volant de la petite T03, rivale de la Dacia Spring, Leapmotor veut désormais voir plus loin.

Une alliance surprise s’est alors nouée avec le groupe Stellantis (dont Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Jeep font partie), avec la création d’une coentreprise, détenue à 51 % par le groupe franco-italien. Un changement de taille pour la petite marque, qui est désormais distribuée par la firme dirigée par Carlos Tavares dans neuf pays d’Europe, dont la France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette stratégie semble fonctionner pour Leapmotor, comme l’indique le site CNEVPost.

Crédit : Leapmotor

Celui-ci nous explique en effet que le constructeur chinois rencontre une belle croissance. Ainsi, Leapmotor vient tout juste de produire sa 500 000ᵉ voiture au sein de son usine chinoise. Il s’agit d’un exemplaire du C16, qui était notamment l’une des stars du Mondial de Paris, qui vient tout juste de fermer ses portes après une semaine et plus de 500 000 visiteurs.

Un joli chiffre qui s’accompagne d’un autre : celui d’une étonnante croissance. Et pour cause, l’étape des 400 000 voitures produites avait été franchie dès le début du mois de juillet 2024. En seulement une centaine de jours, le constructeur a donc produit pas moins de 100 000 voitures, dont 10 000 rien qu’au cours de la dernière semaine de septembre.

Un futur concurrent de taille

Le mois dernier, Leapmotor a livré pas moins de 33 767 voitures dans le monde entier, un record de vente pour le 4ème mois consécutif. Et pour cause, la jeune marque a vu ses ventes grimper de 113 % par rapport à l’an dernier, avec « seulement » 15 800 immatriculations en septembre 2023. Cependant, le site chinois précise que les livraisons des derniers exemplaires ayant été commandés pourraient prendre un peu de temps, notamment en raison de facteurs liés à la logistique. Cependant, les premiers exemplaires de T03 prévues pour l’Europe y sont d’ores et déjà assemblées.



Et plus précisément au sein de l’usine de Tychy, en Pologne, aux côtés des Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger et autres Fiat 600e que nous avons également pu essayer. De quoi permettre à ces voitures vendues en Europe de ne pas être soumises aux droits de douane en forte hausse, et pourraient même théoriquement bénéficier du bonus écologique en France – la décision finale ne devrait pas tarder. Pour rappel, celui-ci est actuellement affiché à 4 000 euros, mais il devrait descendre à 3 000 euros dès le 1er janvier prochain.

Leapmotor C16 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Leapmotor veut enfin étoffer sa gamme sur le Vieux Continent, alors qu’il propose déjà sa T03 et son C10. Si le SUV électrique C16 devrait rester en Chine, le B10, un SUV de la taille du Renault Scénic E-Tech et présenté au Mondial, est d’ores et déjà annoncé chez nous. Il serait vendu en Chine entre 100 000 et 150 000 yuans, ce qui équivaut à environ 13 000 à 19 500 euros.

Un prix qui sera cependant fortement revu à la hausse lorsqu’il arrivera en Europe, même si son probable assemblage dans une usine européenne conserverait son attractivité. Il arrivera courant 2025.