Cette voiture électrique ultra performante et ultra bruyante arrive bientôt en Europe

Dévoilée il y a quelques mois aux États-Unis, la nouvelle Dodge Charger Daytona 100 % électrique va bientôt faire son arrivée sur le marché européen. Une information confirmée par un porte-parole de Stellantis, qui annonce que la version thermique sera aussi de la partie.

Dodge Charger

Si les voitures essence et diesel seront interdites en Europe d’ici à 2035, cela ne veut pas dire que les autos sportives sont condamnées à disparaître. Et ça, les constructeurs l’on bien compris, tels qu’Alpine avec son A290 ou encore Abarth avec sa 600e, que nous avions pu essayer.

Une Dodge Charger électrique en Europe

Mais un autre constructeur, plutôt présent aux États-Unis, veut aussi surfer sur cette tendance. Il s’agit de Dodge, qui peut encore continuer à vendre des voitures thermiques sur son marché natal, bien moins strict à ce sujet. La firme fait cependant partie du groupe franco-italien Stellantis, et a donc à cœur d’électrifier son catalogue au fil des années. C’est ainsi qu’en 2022, le constructeur avait levé le voile sur son concept Charger Daytona SRT “Banshee”, annonçant une prochaine version de série.

Dodge Charger

Celle-ci avait ensuite été présentée en mars 2024, affichant un look très proche du show-car. Néanmoins, nous n’avions que peu d’espoirs de voir cette voiture arriver en Europe. Et pourtant, ce sera bel et bien le cas ! C’est en effet ce qu’affirme le site américain Carscoops, qui relaie les déclarations d’un porte-parole du groupe à ce sujet. Celui-ci indique que « la Dodge Charger sera également vendue au Moyen-Orient à partir du second semestre 2025. Elle sera disponible via des importateurs en Europe, également au second semestre 2025 ». Voilà qui confirme les précédentes rumeurs.

Une très bonne nouvelle pour les fans de la marque, qui auront en plus l’embarras du choix. Car la source interne a également confirmé que toutes les variantes de la sportive, seront bien vendues sur le Vieux Continent. Cela inclut les versions à deux et quatre portes, mais surtout les motorisations thermiques et électriques. On ne sait en revanche pas quelles seront les configurations qui arriveront en premier sur le marché, mais cela devrait vite changer.

Dodge Charger

Pour rappel, c’est la déclinaison électrique qui avait été la toute première à être commercialisée sur le sol américain, un peu plus tôt au cours des derniers mois. Et au vu de la politique actuellement en vigueur en Europe, il y a de fortes chances pour que ce soit aussi le cas chez nous. En effet, Bruxelles veut tout faire pour dissuader les constructeurs de vendre des autos essence ou diesel, avec le durcissement de la réglementation CAFE prévue dès le 1er janvier 2025.

Une fiche technique alléchante

Reposant sur la plateforme STLA Large, la nouvelle Dodge Charger se décline en deux versions électriques, baptisées Daytona R/T et Daytona Scat Pack. La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme, affiche tout de même une puissance généreuse de 496 chevaux grâce à un overboost temporaire. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes. La seconde fait quant à elle encore plus fort, avec 670 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 3,3 secondes. La vitesse maximale est quant à elle limitée à 216 km/h, contre 220 pour la R/T.

Dodge Charger

En revanche, les deux variantes partagent la même batterie, qui affiche une capacité généreuse de 100,5 kWh, ce qui n’est pas réellement idéal selon une récente étude du fait du surpoids et de la demande en matériaux. L’autonomie maximale est quant à elle annoncée à 510 kilomètres selon la (stricte) norme américaine EPA, tandis que la recharge s’effectue de 5 à 80 % en très précisément 32,5 minutes. La voiture se contente alors d’une architecture 400 volts. Mais là où la sportive se distingue, c’est notamment par son générateur de bruit Fratzonic Chambered Exhaust, qui imite le son d’un vrai échappement de voiture thermique.

Une technologie que l’on retrouve également sur l’Abarth 500e mais aussi sur la Hyundai Ioniq 5 N notamment. Rivale des Tesla Model S Plaid et autres Porsche Taycan, la nouvelle Dodge Charger électrique reste cependant encore en dessous en termes de performances. Enfin, le prix n’a pas encore été annoncé pour l’Europe, mais il faut savoir qu’elle démarre à partir de 59 995 dollars aux États-Unis. Nul doute qu’elle devrait coûter plus cher chez nous, en raison des taxes, qui sont cependant moins élevées que pour les voitures électriques chinoises, mais aussi du transport et de la mise aux normes européennes.