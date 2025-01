Voici une bonne nouvelle pour les salariés qui roulent en voiture électrique

Le gouvernement a finalement décidé de ne pas considérer la recharge d’une voiture électrique au bureau comme un avantage en nature. Une très bonne nouvelle, qui devrait faciliter l’électrification en France.

En 2024, les ventes de voitures électriques ont connu un ralentissement. En cause notamment, des prix encore trop élevés pour de nombreux automobilistes, malgré les aides du gouvernement telles que le bonus écologique. Mais cette tendance n’avait d’ailleurs pas touché que la France, mais également toute l’Europe.

Une très bonne nouvelle en 2025

Cependant, il se dit que 2025 serait une bien meilleure année pour cette motorisation, qui pourrait connaître un sursaut de ventes. Et cela notamment grâce au lancement de modèles plus abordables, mais pas seulement. Car si les conducteurs optent pour une voiture électrique, c’est aussi et surtout pour les avantages, liés notamment à la recharge, bien moins onéreuse qu’un plein d’essence.

De plus, de nombreux automobilistes profitent de se rendre sur leur lieu de travail pour charger leur voiture électrique. Depuis 2020, ils peuvent le faire gratuitement, sans que la mise à disposition des bornes de recharge par leur entreprise ne soit considérée comme un avantage en nature. Mais voilà que le gouvernement avait décidé de mettre fin à cet avantage. Ainsi, il avait annoncé quelques semaines plus tôt que ce dernier prendrait finalement fin le 31 décembre 2024.

De ce fait, dès le 1er janvier 2025, les sociétés devraient intégrer la mise à disposition de ces bornes dans le calcul des avantages en nature. Deux choix se présentaient alors à elles : facturer la recharge aux salariés ou assumer les coûts supplémentaires de sa poche. Mais finalement, elles n’auront pas à choisir. En effet, le gouvernement vient de faire volte-face et a annoncé dans le Bulletin officiel de la Sécurité Sociale que la possibilité de mettre à disposition des bornes gratuitement sera prolongée cette année.

Le texte explique que « les modalités dérogatoires de calcul de la prise en compte dans l’assiette de cotisations sociales de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, qui prennent fin au 31 décembre 2024, seront prolongées par le Gouvernement qui prévoit la publication d’un arrêté courant janvier sur ce sujet. Cette prolongation concerne également le régime applicable aux bornes électriques ». Et c’est évidemment une très bonne nouvelle.

Également un abattement de 50 %

Le but de cette nouvelle mesure est avant tout d’accélérer les ventes de voitures électriques en France, et ce alors que le montant du bonus écologique a quant à lui été raboté pour l’ensemble des foyers. De plus, la prime à la conversion a tout bonnement été supprimée depuis le début de cette année, tandis que le leasing social va faire son grand retour. Ce dernier avait largement contribué à accroître les immatriculations en début d’année dernière. À tel point qu’il avait dû être interrompu face au succès.

Mais revenons à la charge en entreprise, dont les modalités seront donc exactement les mêmes qu’en 2024. Ainsi, les frais d’électricité à la charge de cette dernière ne sont pas pris en compte dans le calcul des avantages en nature. En revanche, lorsque la borne est située en dehors du lieu de travail, la prise en charge par l’employeur devra être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales selon les situations. À noter que celui-ci peut tout à fait prendre en charge les frais d’achat, de location et d’installation d’une wallbox pour un salarié.

Autre bonne nouvelle, l’abattement de 50 % appliqué sur l’avantage en nature dans sa globalité pour les voitures électriques est conservé en 2025. Ce dernier est plafonné chaque année, et il était de 1 964,90 euros l’an dernier. Il faudra cependant encore attendre que l’arrêté soit officiellement publié au Journal Officiel. Cela devrait néanmoins être le cas rapidement, dans le courant du mois de janvier.