Pourquoi une voiture électrique coûte plus cher à réparer qu’une thermique

Selon la dernière étude en date du SRA, réparer une voiture électrique reste actuellement plus coûteux qu’un modèle thermique. De nombreuses raisons expliquent cet écart, de plus de 14 %.

Les voitures électriques possèdent de nombreux atouts, notamment par rapport aux modèles essence ou diesel. Elles sont plus respectueuses de l’environnement, elles sont également plus silencieuses et surtout, elles coûtent moins cher à l’usage. Cependant, tout n’est pas parfaitement rose, et elles possèdent encore quelques petits inconvénients, qui dissuadent certains conducteurs.

Des réparations coûteuses

Outre le prix d’achat, qui reste toujours plus élevé que pour les autos thermiques, les électriques coûtent également plus cher à réparer. C’est ce qu’a constaté l’association Sécurité et Réparation Automobiles (SRA), qui vient de lever le voile sur sa dernière étude en date sur le sujet. Pour cela, l’organisation a épluché pas moins de 800 000 rapports d’expertise post-accident. Et la conclusion est sans appel : réparer une voiture électrique est en moyenne 14,3 % plus coûteux qu’un modèle essence ou diesel.

Cependant, cette motorisation n’est pas la plus mauvaise élève, en comparaison avec les voitures hybrides. Celles-ci coûtent 15,7 % de plus à remettre en état qu’une thermique. Mais qu’est-ce qui explique ces pourcentages particulièrement élevés ? En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, la principale raison est liée à la batterie. En cas d’accident, cette dernière peut en effet être endommagée, et dans beaucoup de cas, il est impossible de la réparer. Elle doit alors être remplacée, or cet élément peut représenter jusqu’à 40 % du prix de la voiture complète.

Wheel brake of a Audi Q8 e-tron during assembly in Brussels.

Et forcément, cela fait inévitablement s’envoler les coûts de réparation ! Ce n’est cependant pas la seule raison qui explique cet écart. En effet, il faut savoir que sur les voitures électriques, les matériaux peuvent également être plus complexes et plus chers à réparer. Car de nombreux constructeurs utilisent de l’aluminium ou des composites, afin de réduire le poids du véhicule. De plus, les panneaux de carrosserie ont des formes plus compliquées, dans le but d’améliorer le style ou l’autonomie. Et là encore, cela a un impact sur les coûts de réparation.

Certaines voitures électriques possèdent également des calandres actives, dont l’ouverture varie selon la vitesse. De quoi réduire la consommation et refroidir les composants. Et autant dire que cela se chiffre très haut en cas d’accident. Enfin, il faut aussi savoir que de plus en plus de constructeurs optent pour la technique du Gigacasting comme chez Tesla. Cette dernière permet de ne plus avoir qu’une grande pièce pour la structure de la voiture. Or, cela rend les réparations encore plus complexes, même si cela contribue à réduire le prix d’achat du véhicule.

Une main d’œuvre spécialisée

Bien évidemment, pour réparer ces voitures particulièrement complexes, il faut une main d’œuvre qualifiée, et là encore, cela se monnaie. Car les mécaniciens doivent avoir une formation spécifique, et surtout, ils doivent respecter des processus particulièrement contraignants. Ce qui allonge le temps de réparation, et fait donc grimper les coûts de main d’œuvre, en plus de celui des pièces. Le prix de ces dernières, toutes motorisations confondues, a flambé de 29 % en seulement quatre ans, et de 7,3 % en 2024.

De plus, selon le rapport du SRA, les voitures d’aujourd’hui sont de moins en moins réparables. Ainsi, environ 72 % des éléments endommagés sont tout simplement remplacés, contre 68 % en 2020. Et cela a évidemment un impact non négligeable sur le coût des remises en état. Par ailleurs, les conducteurs de voitures électriques ont plutôt tendance à faire réparer leur auto au sein du réseau de la marque, avec des prix généralement plus élevés. Car les pièces y sont souvent facturées plus cher, de même que la main d’œuvre.

Résultat, cet écart de prix pourrait se répercuter sur le coût de l’assurance pour les propriétaires de voitures zéro-émission (à l’échappement). Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas et assurer une auto électrique coûte toujours moins cher qu’un modèle thermique. Mais cela pourrait ne pas durer, alors que les compagnies pourraient faire flamber les prix. Et ce également en raison de règles strictes imposées par les constructeurs concernant les réparations. Ce qui fait inévitablement grimper la facture.