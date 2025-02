Quel est le rapport entre Peugeot et cette voiture électrique chinoise vendue 13 000 € ?

La co-entreprise chinoise Dongfeng-Peugeot annonce la création d’une toute nouvelle marque de voitures électriques. Celle-ci prend le nom de Hedmos et affichera un positionnement grand public, avec des prix à partir de 13 000 euros en Chine. Et on sait déjà à quoi ressemble le premier modèle.

Crédit : Hedmos

Les constructeurs chinois se développent à une vitesse grand V, alors que l’on en compte plus de 150 à l’heure actuelle. Et si seulement deux d’entre eux sont rentables, à savoir BYD et Li Auto, ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. Parmi eux, citons notamment MG, Xpeng ou encore Nio, pour les plus connus.

Une nouvelle marque sur le marché

Mais ce n’est pas tout, car d’autres jeunes marques font également régulièrement leur arrivée sur le marché. C’est le cas de Firefly, fondée par Nio mais aussi de Omoda, qui appartient au groupe Chery. Et voilà qu’un nouveau nom vient tout juste d’être annoncé. Il s’agit de Shijie, une toute jeune marque qui a fait ses premiers pas ce jeudi 27 février 2025. Celle-ci a été créée par la co-entreprise formée par Dongfeng et Peugeot, mais elle est aussi connue sous le nom de Hedmos.

Celle-ci est donc le fruit du partenariat entre les constructeurs chinois et français, comme l’explique le site ItHome. Ce dernier indique que cette nouvelle société affiche un positionnement grand public, puisque ses nouvelles voiture électriques coûreront entre 100 000 et 150 000 yuans. Ce qui donne environ 13 000 à 19 000 euros. Des tarifs qui seront fortement revus à la hausse si cette marque arrive en Europe, à cause des droits de douane élevés. Mais cela ne devrait pas être pour tout de suite.

Crédit : Hedmos

Officiellement, Shijie / Hedmos sera annoncée en mars et elle sera officiellement lancée dès le mois d’avril avec une première voiture électrique. Et bonne nouvelle, on connaît déjà quelques informations à son sujet. Celle-ci prendra le nom de Fukang 06 et il s’agira vraisemblablement d’un SUV à en croire les premières images publiées sur le net. Celui-ci rivalisera notamment avec la Tesla Model Y, puisqu’il mesure 4,67 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,62 mètre de haut selon le site EXV.

Le style est dans l’air du temps, avec des feux à LED très fins et une calandre pleine afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Ce dernier n’a cependant pas encore été communiqué par l’entreprise, qui reste assez avare en informations. La ligne du SUV est plutôt conventionnelle, tout comme la partie arrière. Celle-ci intègre un petit becquet de toit en deux parties, ainsi qu’une signature lumineuse qui prend toute la largeur du coffre. Un large bandeau qui affiche également le nom anglais de la marque.

Une motorisation 100 % électrique

Pour le moment, les informations au sujet de ce nouveau Fukang 06 sont encore assez rares. On sait cependant déjà qu’il s’agit d’une voiture 100 % électrique, qui embarque un moteur fourni par l’équipementier chinois Zhixing Technology. Ce dernier affiche une puissance maximale de 160 kW, soit environ 217 chevaux. Si le 0 à 100 km/h n’a pas été précisé, la voiture atteint une vitesse de pointe de 170 km/h. Il faudra encore attendre avant d’en savoir un peu plus sur ses performances.

Le SUV a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par l’entreprise chinoise CALB. Mais pour le moment, aucun mot n’a été dit sur sa capacité, et encore moins sur l’autonomie de ce nouvel arrivant. Gageons qu’elle atteindra au moins les 400 kilomètres afin de rassurer les automobilistes, surtout si la voiture arrive un jour en Europe. Rien n’a été précisé au sujet de la recharge, et on ne sait pas si le SUV aura le droit à une architecture 800 volts ou non.

Il est possible que le Fukang 06 soit compatible avec les stations d’échange de batteries, comme la berline Aeolus E70. Mais pour le moment, cela n’a pas été confirmé. Le SUV électrique pourrait également profiter des technologies de Huawei, qui collabore déjà avec l’entreprise. Enfin, le poste de conduite n’a pas encore été montré, mais on sait que l’empattement mesure 2,78 mètres, ce qui est plutôt généreux.