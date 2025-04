La recharge des voitures en moins de 5 minutes passe à la vitesse supérieure grâce à CATL, le leader mondial des batteries de voitures électriques. 10 nouveaux modèles sont désormais compatible avec cette technologie chinoise.

Station d’échange de batterie Nio

Parmi tous les constructeurs chinois, la marque Nio possède une particularité : ses stations d’échange de batterie, permettant de « faire le plein » en moins de 3 minutes chrono. Et visiblement, cette solution a fait des envieux, puisque le fournisseur de batteries CATL vient d’annoncer dix nouveaux modèles issus de cinq constructeurs différents dotés de cette technologie.

À l’occasion du Salon de Shanghai qui bat son plein actuellement, le leader mondial des batteries pour voitures électriques, CATL, a mis en avant les progrès de son écosystème de batteries interchangeables, connu sous le nom de Choco-SEB (Chocolate Swapping Electric Block).

Dix voitures sont maintenant compatibles avec le système Choco-SEB // Source : CATL

L’événement a été marqué par la présentation de dix nouveaux modèles électriques issus de cinq grands constructeurs chinois, tous conçus pour être compatibles avec ce système d’échange de batterie.

Quels sont les modèles concernés par ce système de « swap battery » ?

Aux côtés de Robin Zeng, président et PDG de CATL, des représentants de poids des groupes FAW, Changan, BAIC, Chery et GAC ont participé à une conférence de presse pour dévoiler ces nouveaux modèles. À cette occasion, CATL et le groupe GAC ont officialisé un partenariat, renforçant leur collaboration autour de la technologie Choco-SEB.

Du côté de FAW Hongqi, le constructeur a présenté l’EH7, une berline haut de gamme compatible avec le système Choco-SEB. Changan a dévoilé trois modèles : la Qiyuan A05, une berline abordable, la Qiyuan A07, plus spacieuse, et la Deepal SL03, une berline plus ou moins sportive.

Changan Qiyuan A05 // Source : Changan Auto

BAIC, via sa marque Arcfox, a révélé une berline électrique familiale, tandis que Chery s’est distingué avec la iCAR V23, un SUV compact au style cubique. GAC Aion a présenté plusieurs modèles compatibles, dont les Aion UT, RT, le SUV intelligent Aion V « Tyrannosaurus », et un futur SUV de segment A.

Le partenariat avec GAC est le plus complet, car il couvre l’ensemble de l’écosystème : développement des stations d’échange, gestion de flotte, marketing des véhicules compatibles, et valorisation des batteries en fin de vie. Tout comme le constructeur chinois Nio.

Une standardisation des blocs pour plus de flexibilité

Pour répondre aux besoins de standardisation, CATL a récemment introduit deux tailles de blocs Choco-SEB. Ces blocs, nommés 20# et 25#, seront disponibles avec deux types de chimie : LFP (lithium-fer-phosphate) et NMC (nickel-manganèse-cobalt).

Et les chiffres dans tout ça ? Ils ont déjà été annoncés. Pour le Bloc 20#, destiné aux véhicules compacts donc, il s’agira d’une batterie de 42 kWh pour 400 km d’autonomie en ce qui concerne la LFP, et 52 kWh pour 500 km d’autonomie pour la NMC. Il s’agit là de chiffres sous l’homologation chinoise CLTC, plus avantageuse que la norme européenne WLTP.

Deux blocs de batteries sont disponibles // Source : CATL

Pour le Bloc 25#, destiné aux véhicules plus grands, la batterie LFP fait 56 kWh pour 500 km, tandis que la NMC culmine à 70 kWh pour 600 km d’autonomie.

Les clients auront désormais la possibilité d’opter pour un abonnement mensuel, plutôt que d’acheter la batterie. Le tarif pour le bloc 25# en LFP est fixé à 599 RMB (environ 72,5 euros par mois) avec le kilométrage illimité. Le bloc 20# est proposé à 469 RMB (environ 57 euros par mois) ou 369 RMB (environ 45 euros) selon l’option choisie.

Vers un maillage national de stations d’échange

Le réseau Choco-SEB est déjà actif dans 16 villes chinoises et vise un déploiement de 1 000 stations dans 30 villes d’ici fin 2025. Avec le soutien d’acteurs comme Sinopec, Nio, Didi, et les autorités liées au transport, CATL compte créer une infrastructure de recharge pratique, économique et sécurisée, capable de réaliser un changement de batterie en deux minutes.

Une station d’échange de batterie CATL // Source : CATL

Pour rappel, le concept est relativement simple. Des stations spécifiques sont installées, comprenant plusieurs dizaines de batteries pleines. La voiture s’y stationne, et un système automatique installe un pack chargé dans cette dernière. La batterie usagée et vide est quant à elle retirée et est mise en charge en attendant qu’un autre véhicule s’en serve.

L’opération est alors réalisée en moins de trois minutes (chez Nio en tout cas, cinq chez CATL d’après les premiers chiffres annoncés), et nous avions eu la chance de pouvoir l’essayer. Et voilà que cette technologie devait encore continuer à se développer massivement.