Tout juste lancée, la jeune marque américaine Slate Auto souhaite bousculer les codes. Soutenue par Amazon, la start-up propose une étonnante voiture électrique capable de se transformer en SUV ou en pick-up, avec des accessoires.

Crédit : Slate Auto

Le marché de la voiture électrique continue de se développer, et voit régulièrement arriver de nouveaux acteurs. De jeunes marques qui se lancent et qui espère se faire une place de choix, et ainsi connaître le même succès que Tesla. On pense notamment à Lucid ou encore à Rivian pour les plus connus, mais pas seulement. Et voici qu’une nouvelle entreprise pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Un étonnant pick-up à personnaliser

Il s’agit de Slate Auto. Et si vous n’en n’avez encore jamais entendu parler, c’est tout à fait normal. Car elle vient tout juste de faire son arrivée sur le marché, et elle ne devrait pas manquer de faire parler d’elle.

Et pour cause, elle possède un soutien de poids, qui n’est autre que Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. Ce dernier a décidé d’investir massivement dans cette start-up, qui vient de lever le voile sur son tout premier véhicule. Ou plutôt, devrait-on dire SES premiers véhicules.

Crédit : Slate Auto

En fait, Slate Auto ne vend qu’une auto, un pick-up électrique sans fioritures, qui n’est disponible qu’en une seule couleur, et qui n’offre qu’une seule option. Il s’agit d’une plus grande batterie, sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas. Celui-ci affiche une ligne cubique, avec des traits particulièrement anguleux. Il mesure 4,43 mètres de long pour 1,79 mètre de large et 1,76 mètre de haut environ. Conçu pour transporter toutes sortes de choses, il s’offre également une benne de 1 047 litres.

Mais ne pensez pas que ce véhicule est uniquement conçu pour les professionnels. En fait, il est fait pour tout le monde. Car la force de Slate Auto, c’est de proposer une voiture électrique ultra modulable, qui se transforme en une foule de modèles.

Cela est rendu possible grâce à des kits vendus en option par le jeune constructeur. Si le cœur vous en dit, vous pourrez donc faire du pick-up deux places un SUV coupé ou un grand véhicule cinq places.

Crédit : Slate Auto

Et cela grâce à des éléments à acheter en plus, à la carte et qu’il faudra ensuite installer vous-même. Chaque client pourra concevoir la voiture qui lui correspond, en fonction de ses besoins. Le tout avec une base commune, sur laquelle seront ajoutés les accessoires tels qu’un arceau, des panneaux de carrosserie ainsi que des sièges et des airbags.

Le PDG de la firme précise évidemment que le véhicule sera équipé de tous les éléments de sécurité obligatoires pour répondre aux normes fédérales aux Etats-Unis. Reste cependant à savoir si l’Europe sera tout aussi ouverte sur la question…

Deux batteries au catalogue

Le site officiel du constructeur détaille les caractéristiques techniques de son étonnant pick-up, qui pourrait consituer un surprenant rival pour le Tesla Cybertruck, dont les ventes sont en chute libre. Ce nouveau venu est livré de série avec une batterie de 52,7 kWh, lui permettant d’afficher une autonomie de 240 kilomètres environ, selon le cycle américain EPA. Celui-ci est pour mémoire un peu plus strict que le WLTP européen. Il est aussi possible d’opter pour une version de 84,3 kWh, afin de parcourir jusqu’à 390 kilomètres. En WLTP, cela donnerait environ 260 et 430 km.

Crédit : Slate Auto

La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 30 minutes à 120 kW grâce à un connecteur NACS (North American Charging Standard) conçu par Tesla.

Un seul moteur est disponible, affichant une puissance de 201 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 145 km/h.

À bord, la présentation se veut très simple, voire dépouillée. Outre le petit combiné d’instrumentation, nous ne trouvons aucun écran dans le poste de conduite. Seul un support de smartphone est intégré, permettant au conducteur de profiter de ses propres applications.

Crédit : Slate Auto

Vous l’aurez compris, tout est fait pour rendre ce véhicule le plus abordable possible. Pari réussi, puisqu’il est affiché à moins de 20 000 dollars. Sous réserve toutefois que le gouvernement maintienne le crédit d’impôt de 7 500 dollars pour les voitures électriques. Sinon, il faudra compter sur un prix de départ de 27 500 dollars.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes aux États-Unis, moyennant un acompte de 50 dollars. Les premières livraisons sont prévues pour le quatrième trimestre 2026, mais rien ne dit que le pick-up arrivera en Europe…