Les batteries des prochaines voitures électriques de Stellantis promettent beaucoup, mais un point déçoit

Le groupe Stellantis s’est associé à l’entreprise américaine Factorial Energy. Le but ? Concevoir une nouvelle batterie solide, qui équipera les voitures électriques de demain. Et ses spécificités techniques sont très intéressantes, même si certains points ne sont pas aussi révolutionnaires qu’espéré.

Crédit : Stellantis

Il existe aujourd’hui tout un tas de technologies concernant les batteries de voitures électriques. Et cela afin de s’adapter aux différents besoins et aux diverses contraintes, telles que l’autonomie, la recharge et surtout le prix. Outre le LFP (lithium – fer – phosphate) et le NMC (nickel – manganèse – cobalt), une autre alternative se développe également.

Une batterie très avancée

Il s’agit de la batterie solide, une technologie encore à ses débuts, mais qui est particulièrement intéressante. Si cette solution ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie sur les voitures électriques de grande série, son développement ne cesse de s’accélérer. De nombreuses entreprises travaillent dessus, dont certains constructeurs, tels que Hyundai ou encore Nissan. Et c’est également le cas du groupe Stellantis, qui travaille depuis plusieurs années sur cette alternative avec l’entreprise américaine Factorial Energy.

Celle-ci se caractérise par la présence d’un électrolyte solide et non liquide. Ce qui offre de nombreux avantages, dont une meilleure densité énergétique par rapport aux chimies actuelles. Après une première annonce en octobre 2024, les deux entreprises font un point d’étape.

Crédit : Stellantis

Et il semble être concluant, comme l’indique le communiqué tout juste publié par Stellantis. La firme née en 2021 de l’alliance des groupes PSA et FCA annonce « la validation réussie des cellules de batteries à électrolyte solide FEST (Factorial Electrolyte System Technology) ». Une nouvelle étape pour le développement de cette technologie, annoncée pour la première fois en fin d’année 2024. Mais quel est l’atout de cette alternative ? Le principal réside dans sa grande densité énergétique, puisque la firme annonce pas moins de 375 Wh/kg. Dommage, la précédente communication parlait de 390 Wh/kg.



Cela reste une belle progression : une batterie LFP standard tourne plutôt autour des 175 Wh/kg et une NMC peut atteindre 250 Wh/kg. Mais qui dit meilleure densité dit plus d’énergie stockée dans une batterie de même taille. Ce qui permet de gagner de la place, et d’offrir une plus grande autonomie puisque le poids reste contenu. Cela impacte également positivement la consommation d’énergie. Un véritable cercle vertueux, mais ce n’est pas tout. Car le temps de recharge est aussi considérablement réduit.

De nombreux avantages

Stellantis et Factorial Energy annoncent que seulement 18 minutes sont nécessaires pour passer de 15 à 90 %, à température ambiante. À titre de comparaison, il faut environ 26 minutes pour remplir la batterie de 54 kWh d’une Peugeot e-2008 de 20 à 80 % à une puissance de 100 kW. Et ce n’est pas tout, car la technologie codéveloppée par le groupe tricolore peut également offrir une puissance très élevée. Ce dernier annonce une capacité de décharge de 4C, ce qui équivaut à quatre fois sa capacité.

Autre bonne nouvelle, les cellules sont en mesure de fonctionner sur une grande plage de température, qui s’étend de -30 à +45°C. Selon l’entreprise franco-italienne, « cela surpasse les limites des systèmes à l’état solide précédents et ouvre la voie à de meilleures performances sous différents climats ». Car on sait que les voitures électriques perdent généralement beaucoup d’autonomie en hiver, et dans les régions froides. La recharge est également beaucoup plus longue dans ces conditions, ce qui nuit à l’expérience globale pour les conducteurs.

Dodge Charger

Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant de voir arriver des autos équipées de cette batterie solide sur les routes. En premier lieu, Stellantis va incorporer cette technologie sur dans une flotte pilote de véhicules, et cela dès 2026. Il se dit que cette dernière sera composée de Dodge Charger Daytona, dérivée du concept dévoilé en 2022. Mais rien n’a encore été dit sur l’arrivée de la batterie solide sur des véhicules de grande série pour le moment.