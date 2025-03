« L’Ikea des voitures électriques » : Stellantis s’intéresse de près à cette rivale de la Citroën Ami livrée en kit

Encore méconnue en France, la start-up suédoise Luvly commercialise une petite voiture électrique sans permis, qui chasse sur les terres de la Citroën Ami. Et elle intéresse tout particulièrement le groupe franco-italien Stellantis…

Aujourd’hui, l’ère des voitures électriques inaccessibles a pris fin. En effet, l’heure est désormais aux petites autos abordables, et ce afin d’inciter les automobilistes à opter pour cette motorisation. C’est pour cela que de nombreux constructeurs se lancent sur le marché des citadines, comme Renault avec sa R5 ou encore Citroën et sa ë-C3. Mais ce n’est pas tout, car un autre segment cartonne également.

Une voiture sans permis maline

Il s’agit des voitures électriques sans permis, ou nécessitant simplement le permis B1. Ces dernières connaissent actuellement leur âge d’or, et il ne fait que commencer selon certains spécialistes. Il est vrai qu’elles sont nombreuses sur le marché, avec notamment la Citroën Ami, la Ligier Myli ou encore la nouvelle Mobilize Duo, que nous avions pu essayer. Mais une autre arrivante fait aussi parler d’elle. Il s’agit de la Luvly O. Encore méconnue, celle-ci a été dévoilée en 2023 par la start-up suédoise éponyme fondée en 2015.

Et voilà qu’elle fait à nouveau parler d’elle en ce début d’année 2025. La raison ? En fait, le groupe Stellantis serait actuellement en pleines négociations avec l’entreprise scandinave, afin de nouer un partenariat. C’est ce que révèle le site Zag Daily, qui explique que le groupe franco-italien lorgne notamment sur les technologies développées par la jeune entreprise. Les deux sociétés ont d’ores et déjà signé un accord commercial pour une durée d’un an.

Surnommée « l’Ikea des véhicules électriques », la Luvly O se caractérise par sa conception étonnante. En effet, la voiture est livrée en kit, prête à être montée par le client final. Une manière de réduire les coûts de production pour l’entreprise, ainsi que les frais de logistique. Ce qui a évidemment un impact sur le prix payé par les acheteurs. Ce dernier démarre tout de même à partir de 10 000 euros. À noter que la firme est actuellement en train de lever 5 millions d’euros pour le poursuivre.

La nouvelle Luvly O fait partie de la catégorie 7Le, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un quadricycle lourd. Cela signifie qu’elle peut être conduite à partir de 16 ans avec un permis B1 ou avec un permis B classique. Et cela contrairement aux autos de la catégorie 6e, qui peuvent être utilisés dès 14 ans. La citadine suédoise doit respecter de nombreuses règles, puisque le poids maximal est de 450 kg et que la vitesse est limitée à 90 km/h. La puissance ne doit quant à elle pas excéder les 20 chevaux.

Une conception innovante

La citadine électrique repose sur un châssis composite sandwich très léger, associé à des modules d’absorption d’énergie. De quoi assurer tout de même une sécurité accrue pour les deux personnes à bord. Selon le site de l’entreprise, la Luvly O peut afficher une autonomie maximale de 100 kilomètres via deux batteries amovibles et échangeables, comme un scooter électrique. La consommation est annoncée à 65 Wh/km.

À noter que la citadine affiche globalement une consommation énergétique inférieure de 80 % aux voitures électriques standard. Et ce grâce à une production, une expédition et une distribution optimisées. L’auto mesure 2,70 mètres de long pour 1,53 mètre de large et 1,44 mètre de haut. Elle a également le droit à un petit coffre de 267 litres, ce qui la rend plutôt pratique. Reste désormais à savoir quelles technologies Stellantis pourrait récupérer de cette nouvelle Luvly O. A moins que le groupe ne décide de la distribuer telle quelle, un peu comme avec Leapmotor.

Håkan Lutz, PDG de Luvly déclare que « si nous parvenons à prouver le niveau de sécurité et la rentabilité de notre plateforme et que Stellantis choisit de l’adopter, ce sera un enjeu majeur, non seulement pour nous, mais aussi pour l’industrie ». Il est donc tout à fait possible que le groupe franco-italien puisse reprendre la technologie de son partenaire pour concevoir sa propre voiture sans permis au cours des prochaines années. Nous devrions rapidement en savoir plus à ce sujet…