Elon Musk : « en 2025, les chinois achèteront plus de voitures que l’Amérique et l’Europe combinées »

En 2025, les consommateurs chinois achèteront plus de voitures que les Américains et les Européens combinés. Elon Musk l’a dit, et les chiffres lui donnent raison.

Au salon de Shanghai sur le stand de Zeekr // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Elon Musk, CEO de Tesla, a publié sur son compte X une affirmation qui bouscule les idées reçues sur l’équilibre économique mondial : « La Chine est un bien plus grand consommateur de biens manufacturés que les États-Unis. Cette année, les consommateurs chinois achèteront plus de voitures que l’Amérique et l’Europe combinées. »

Correction: China is a much bigger consumer of manufactured goods than the United States.



Cette déclaration est intervenue dans un contexte où Ray Dalio, fondateur du fonds d’investissement Bridgewater Associates, a mis en garde contre ce qu’il considère comme la fin de l’hégémonie économique américaine.

Mais Elon Musk a-t-il raison ?

Elon Musk ne parle pas en l’air. En 2025, la Chine devrait vendre entre 26 et 32 millions de voitures, camions et bus compris, selon S&P Global et la CAAM. Les États-Unis ? 16 millions. L’Europe ? 13 à 14 millions. Ensemble, ils atteignent environ 30 millions, mais la Chine passe devant si on compte tout. Même pour les voitures de tourisme seules, elle est tout près, avec 23 à 27 millions.

Le secret de ce succès, ce sont les voitures électriques. La Chine prévoit 13 millions de ventes d’électriques et d’hybrides cette année, contre seulement 5 millions pour les États-Unis et l’Europe réunis. Des marques comme BYD, qui rafle 30 % du marché, font un carton. Avec des prix bas et beaucoup d’innovation, les Chinois adorent ces voitures.

Une classe moyenne pleine de surprises

Peu de gens réalisent à quel point la classe moyenne chinoise est puissante. Elle compte 400 à 500 millions de personnes, et elle dépense sans compter. En 2024, chaque foyer a dépensé en moyenne 4 800 dollars, et en 2025, les dépenses totales pourraient atteindre 7 700 milliards de dollars, d’après Statista. Cette classe moyenne craque pour les SUV et les voitures électriques.

En Europe ou aux États-Unis, on pense souvent que la Chine est encore un pays pauvre. Erreur… Depuis les années 1980, l’économie chinoise a explosé, et aujourd’hui, des millions de Chinois vivent en ville avec de bons salaires. Ils achètent des voitures comme jamais, et ça bouscule tout le marché automobile mondial.

En Chine, les acheteurs de voitures ont 35 ans en moyenne. Aux États-Unis, ils en ont 55. Ce décalage change tout. Les jeunes Chinois, souvent des citadins branchés, veulent des voitures électriques avec des écrans géants et de la tech. Ils surfent sur internet pour comparer les prix et adorent les marques locales comme BYD, Xiaomi ou Geely (Zeekr).

Au salon de Shanghai // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Aux États-Unis, les acheteurs plus âgés restent fidèles aux voitures thermiques et achètent moins vite. En Chine, à 35 ans, les gens ont l’argent et l’envie de consommer. Ils suivent les tendances et n’hésitent pas à changer de voiture pour un modèle plus récent. Ce dynamisme donne un gros avantage à la Chine.

Une analyse de Deloitte (2024) sur le marché automobile européen note que les acheteurs de voitures neuves ont un âge médian de 51 ans, avec des variations : par exemple, environ 48 ans en Allemagne et 53 ans au Royaume-Uni. En Europe, les acheteurs sont un peu plus jeunes qu’aux États-Unis, surtout pour les électriques, où ils ont autour de 45-48 ans. Mais ils restent plus prudents, souvent attachés aux voitures thermiques.

