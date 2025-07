Le constructeur chinois Arcfox lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique, une citadine connue sous le nom de T1. Rivale des Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-Tech, elle démarre à moins de 10 000 euros et pourrait bien arriver en Europe.

Crédit : Arcfox

Si certaines marques automobiles chinoises sont désormais très connues chez nous, comme BYD ou Xpeng, d’autres ne vous disent sûrement rien. Et pour cause, on en compte pas moins de 150 à l’heure actuelle dans l’Empire du Milieu, et beaucoup n’ont jamais fait le chemin jusqu’en Europe. C’est par exemple le cas d’Arcfox, totalement inconnue dans nos contrées.

Une nouvelle citadine très abordable

Cette dernière appartient en fait au groupe chinois BAIC, et avait déjà été évoquée dans nos colonnes en début d’année 2023. La firme avait levé le voile sur une étonnante voiture électrique conçue pour les parents d’enfants en bas âge. Et voilà qu’elle change désormais d’univers puisqu’elle vient de présenter une nouvelle auto, qui prend la forme d’une grande citadine. Cette dernière est baptisée T1, et se veut l’équivalent de la Renault Mégane E-Tech et de la BYD Dolphin Surf en Europe.

Crédit : Arcfox

Toutefois, elle sera dans un premier temps uniquement commercialisée en Chine, son pays natal. Cette nouvelle venue affiche un style plutôt conventionnel, avec des lignes épurées et surtout conçues pour optimiser l’aérodynamisme. À l’avant, nous retrouvons une calandre pleine, ainsi que des feux à LED reliés entre eux par une bande lumineuse. En bas, le bouclier est légèrement ouvert et l’on note la présence de deux petites prises d’air. Le véhicule affiche une silhouette assez cubique et il s’offre des jantes de 18 pouces comme le précise le site Car News China.

Ce dernier nous indique que la citadine électrique mesure 4,34 mètres de long pour 1,86 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Des dimensions compactes, qui la feront aussi rivaliser avec la Volkswagen ID.3 si elle arrive un jour en Europe. La partie arrière profite quant à elle de feux au dessin plutôt original, tandis que le toit est peint en noir. On remarque aussi la présence d’un petit becquet de toit pour lui donner un style plus dynamique. Pas un mot pour le moment sur le Cx (coefficient de traînée).

Crédit : Arcfox

L’empattement mesure quant à lui 2,77 mètres selon le média chinois. Cependant, aucune image du poste de conduite n’a été montré par le constructeur pour le moment. Impossible de dire si quatre ou cinq personnes peuvent prendre place à bord. À en croire les premières photos officielles, on remarque tout de même la présence d’un écran tactile, dont la diagonale reste encore inconnue. Il semble être associé à un petit combiné d’instrumentation numérique. Enfin, le volume de coffre n’a pas été dévoilé.

Un prix défiant toute concurrence

La nouvelle Arcfox T1 n’est proposée qu’avec un seul moteur électrique, qui délivre une puissance maximale de 70 kW, soit environ 94 chevaux. Pour le moment, le constructeur n’a pas donné la moindre information sur les performances, telles que le 0 à 100 km/h et la vitesse maximale. En revanche, selon les données du MIIT, le ministère chinois de l’Industrie, deux batteries seront proposées. Il s’agit d’une chimie LFP (lithium – fer – phosphate), avec une capacité, au choix, de 41,7 et 42,3 kWh.

Crédit : Arcfox

De quoi offrir une autonomie respective de 410 et 425 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne entre 350 et 360 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Pour le moment, pas un mot n’a été dit sur le temps de charge, ni la puissance pouvant être encaissée par la voiture, ni sur ce choix étrange de proposer deux batteries si proches. On sait cependant que la batterie est fournie par le géant chinois CALB, rival direct de CATL et de BYD. Une chose est également sûre, cette nouvelle venue sera très abordable.

Crédit : Arcfox

Elle devrait démarrer autour des 70 000 yuans, ce qui correspond à environ 8 300 euros seulement selon le taux de change actuel. Un tarif plus qu’alléchant, mais attention. Car si la citadine électrique fait son arrivée en Europe, ce dernier devrait considérablement être revu à la hausse. Cela en raison de la fiscalité, et tout particulièrement des droits de douane. De plus, elle ne sera pas éligible au bonus écologique, remanié depuis le 1er juillet 2025.

En tout cas, Arcfox ne cache pas son ambition en Europe, puisqu’elle y est implantée depuis 2024. Reste à savoir si la marque compte importer cette T1 dans nos contrées, et si la France fera partie des marchés retenus.