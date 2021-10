Et vous, quel est votre opérateur téléphonique ?

Que ce soit pour le prix, pour la promesse d'un débit mirobolant, pour une grande quantité de données mensuelle ou pour une meilleure couverture, les raisons de choisir un opérateur plutôt qu'un autre sont nombreuses. D'autant qu'il n'a jamais été aussi simple d'en changer. Alors vous, vous êtes chez qui ? C'est la question de notre sondage de la semaine.

Sur nos smartphones, ils sont toujours là, en haut à gauche de l’écran d’accueil : les opérateurs téléphoniques. Avec le développement des réseaux 4G, puis l’arrivée actuelle du réseau 5G, ils nous permettent d’accéder à de plus en plus de services.

Que ce soit pour répondre au développement du Cloud Gaming, pour s’assurer un visionnage de films et séries dans les transports sur les plateformes de SVoD, ou encore pour répondre au succès croissant des offres de streaming musical en qualité Lossless, on ne compte plus les raisons d’accumuler les Go pour se connecter à internet en nomade, partout, tout le temps.

Opérateurs virtuels et bons plans

Mais qu’est-ce qui nous fait choisir l’un par rapport à l’autre ? Une bonne offre est-elle venue nous attirer ? La promesse d’un service client compétent ou d’un débit gigantesque ?

Sur notre, site, il n’est pas rare que nos équipes chargées de rédiger les bons plans se consacrent à une offre particulièrement intéressante d’un opérateur. Nous avons même développé un comparateur de forfaits dynamique qui s’ajuste pour vous proposer en permanence les prix les plus intéressants.

D’autant qu’avec l’explosion des forfaits sans engagement, poussée par l’arrivée de Free sur le marché il y a une petite décennie, changer d’offre n’a jamais été aussi simple.

Au point peut-être pour certain-e-s de se laisser tenter par un MVNO ? Un quoi ? Un opérateur virtuel si vous préférez, MVNO signifiant Opérateur de réseau mobile virtuel (en anglais). Ce sont tous ces opérateurs aux noms d’autres marques bien connues comme La Poste Mobile (le réseau de votre serviteur), NRJ Mobile ou Auchan Telecom, mais aussi toutes les déclinaisons low cost des grands opérateurs comme Red (by SFR) ou Sosh (qui appartient à Orange).

Sachez en outre que tous les opérateurs virtuels utilisent tous l’un des quatre réseaux des opérateurs historiques, à savoir Orange, SFR, Bouygues et Free.

Quel est votre opérateur téléphonique ?

Et comme nous sommes curieux de connaître vos choix en la matière, nous avons choisi de consacrer notre sondage de la semaine à cette question : quel est votre opérateur téléphonique ?

Si vous avez souscrit un abonnement chez un opérateur virtuel, n'hésitez pas à voter pour « autres » et à nous préciser quel est votre opérateur en commentaires.