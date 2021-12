SFR : l’engagement sur ses forfaits mobiles, c’est terminé !

C'est la grande révolution chez les opérateurs historiques. Après Orange, voilà que SFR met un terme à l'engagement sur ses forfaits mobiles. Une nouvelle donne qui risque de faire de la concurrence interne avec RED.

Orange avait déjà ouvert la voie début octobre avec l’annonce de la fin des périodes d’engagement concernant l’ensemble de ses forfaits mobiles, qu’ils soient 4G ou 5G. C’est désormais SFR qui prend le train en marche pour en faire de même avec toute sa gamme de forfaits de 100 Mo jusqu’à l’offre illimitée.

RED is dead ?

Si les forfaits SFR étaient difficilement recommandables comparés aux forfaits mobiles low cost de RED du même opérateur, c’était avant tout en raison de la période obligatoire d’engagement que ces derniers instauraient sur l’ensemble de sa gamme. L’opérateur au carré rouge met enfin un point final à cette vieille habitude sans que ce soit lié à une période promotionnelle.

Évidemment, difficile de ne pas y voir une manœuvre de suivisme de SFR face à Orange. Pour sûr, Bouygues Télécom suivra le mouvement avec ses forfaits Sensation, encore ancrés dans le « Vieux monde ». Attention cependant, SFR n’inclue pas ce changement dans les offres de mobile à tarif préférentiel accompagné d’un forfait qui font toujours logiquement l’objet d’un engagement d’au moins un an, le plus souvent 24 mois.

Mais la question légitime que ce revirement stratégie implique est la place de RED dans l’offre globale de SFR, lui qui propose des forfaits sans engagement depuis sa création. Dans l’immédiat, les prix affichés par l’opérateur low cost restent encore bien plus compétitifs, car ils restent théoriquement fixes même après un an (ce qui n’est pas le cas de SFR), même si l’on a déjà vu que ce n’était pas toujours le cas. Les forfaits SFR s’adressent donc à un autre type de clientèle, notamment celle déjà bénéficiaire des offres Fibre ou ADSL de l’opérateur historique, les prix étant plus avantageux dans ce cas.

Les prix restent globalement élevés, surtout en 5G

Si l’on compare directement à Orange, SFR reste globalement plus cher surtout sur les offres stratégiques entre 70 Go et 200 Go. Voici les offres actuelles sans engagement chez SFR.

2h et 100 Mo à 3 €/mois pendant un an, puis 5 €/mois [4G+]

5 Go à 12 €/mois pendant un an, puis 12 €/mois [4G+]

80 Go à 15 €/mois pendant un an, puis 30 €/mois [4G+]

90 Go à 20 €/mois pendant un an, puis 32 €/mois [5G]

120 Go à 29 €/mois pendant un an, puis 44 €/mois [5G]

160 Go à 49 €/mois pendant un an, puis 64 €/mois [5G]

Illimité à 60 €/mois pendant un an, puis 44 €/mois [5G]

Comme on peut le voir, la fin de l’engagement ne signifie pas de baisses de prix, en tout cas dans l’immédiat. Même en 5G, d’autres opérateurs font bien mieux en termes de rapport Go-prix, notre comparateur est là pour en attester.

Au final, même si ce changement va dans le bon sens, RED demeure encore bien plus recommandable si vous cherchez un forfait gonflé en 4G et économique.

