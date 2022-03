Guerre en Ukraine : après Free et Orange, c’est au tour de Prixtel de faire un geste

L'opérateur low-cost Prixtel a annoncé son soutien au peuple ukrainien en rendant les communications gratuites depuis la France vers l'Ukraine.

Cela fait maintenant plus d’une semaine que le conflit entre la Russie et L’Ukraine fait rage et les gestes de solidarité se multiplient de la part des marques ou des services. Après Free et Orange, c’est au tour de Prixtel d’annoncer via son compte Twitter la gratuité des communications depuis la France vers l’Ukraine.

Un coup de com opportuniste, mais bienvenue

Depuis le 25 février et jusqu’au 15 mars 2022, l’opérateur propose sur tous ses forfaits les appels, les SMS et les MMS gratuitement depuis la France vers les fixes et mobiles en Ukraine. Ceci est valable pour les abonnés actuels tout autant que les nouveaux venus.

Sans pour autant dénigrer le caractère solidaire de cette opération, difficile de ne pas y voir là-dedans une stratégie de communication. Il n’en demeure pas moins que le geste est appréciable pour les personnes concernées. Reste à voir maintenant si ce genre d’initiatives se multiplie chez d’autres opérateurs et si elles peuvent être étendues en fonction de la durée du conflit.

