Pourquoi SpaceX détruit délibérément ses satellites Starlink de nouvelle génération

SpaceX a ordonné la destruction de satellites Starlink de nouvelle génération à peine lancés.

En février 2023, SpaceX a mis en orbitre 21 satellites Starlink de nouvelle génération dans l’espace à bord d’une fusée Falcon 9. Ces satellites, qui sont environ deux fois plus lourds (environ 790 kg), devraient pouvoir proposer quatre fois le débit de données de la première génération.

Ils vont également permettre la communication par satellite via des smartphones, ainsi que d’autres appareils mobiles, mais également des véhicules (comme les voitures). Cependant, tout ne se passe pas comme prévu.

Tout ne se passe pas comme prévu

Les experts ont rapidement observé que les nouveaux modèles « Starlink V2 Mini » se comportaient de manière inhabituelle peu de temps après leur lancement. Leur altitude n’était pas la bonne. SpaceX vient de confirmer que certains des satellites seront délibérément détruits.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected. Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station. — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023

Comme le confirme Elon Musk, une partie des 21 satellites vont donc être détruits. Selon le cofondateur de SpaceX, ils utilisent « beaucoup de nouvelles technologies », SpaceX s’attendait donc à ce que des difficultés puissent survenir. Ces satellites seront en conséquence détruits en rentrant dans l’atmosphère terrestre. Les autres vont continuer d’être « testés de manière approfondie » puis déplacés avec précaution vers une orbite plus élevée.

Bien que la destruction de ces satellites soit coûteuse, SpaceX ne peut pas se permettre de prendre des risques en laissant des satellites défectueux en orbite. Cela pourrait causer des dommages considérables à l’environnement spatial et aux autres satellites en orbite.

Un des projets technologiques les plus ambitieux de la décennie

Le développement de la constellation Starlink de SpaceX est sans aucun doute l’une des initiatives les plus ambitieuses de la décennie. Pour rappel, le projet vise à fournir une connectivité Internet mondiale plus rapide et plus fiable grâce à des dizaines de milliers de satellites en orbite terrestre basse. 40 000 sont prévus, SpaceX a déjà lancé plus de 2 600 satellites. Cette flotte représente déjà plus du tiers des quelque 6 000 satellites artificiels en orbite terrestre et les deux tiers des satellites américains.

Cependant, le développement rapide de Starlink pose beaucoup de problèmes. Les nouvelles technologies et les processus de fabrication de pointe nécessaires pour construire des milliers de satellites à un rythme soutenu augmentent le risque de défaillance des systèmes et de problèmes de qualité. Cependant, la forte compétitivité dans ce domaine incite SpaceX à prendre des risques. L’entreprise américaine doit travailler rapidement pour devancer ses concurrents. Évidemment, les enjeux financiers sont énormes pour SpaceX et toute erreur est extrêmement coûteuse.

Malgré ces risques, SpaceX n’a pas le choix. Les attentes des consommateurs en matière de connectivité Internet sont de plus en plus élevées et les fournisseurs doivent répondre rapidement à ces demandes. SpaceX veut maintenir son avance dans le secteur, alors que de nouveaux acteurs comme Amazon entrent en jeu. En effet, Amazon ambitionne de rivaliser avec Starlink grâce à son projet nommé Kuiper. C’est loin d’être le seul, plusieurs projets de constellation sont en cours de déploiement.

