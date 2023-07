Orange se lance dans la guerre de l’internet spatial contre Starlink

La bataille pour l'internet par satellite s'intensifie alors que Starlink d'Elon Musk se retrouve confronté à un nouveau concurrent, Orange.

Starlink, l’entreprise dirigée par l’entrepreneur emblématique Elon Musk, a déjà fait ses preuves dans l’arène technologique en posant un défi sérieux aux fournisseurs d’accès traditionnels. Avec sa promesse initiale d’offrir une connexion internet haut débit globale grâce à des milliers de satellites lancés par SpaceX, elle est désormais une réalité palpable.

Pendant longtemps, un accès internet de ce type était prohibitif en termes de coût. Aujourd’hui, il est presque abordable : il suffit de dépenser 200 euros pour l’équipement et de payer un abonnement mensuel de 40 euros, une offre désormais disponible en France.

Pour ceux qui vivent dans des zones blanches ou des régions où l’ADSL n’est pas suffisant, c’est une aubaine. En quelques années à peine, Starlink s’est imposé comme une alternative viable à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Les performances de Starlink continuent de s’améliorer à mesure que de nouveaux satellites sont déployés, renforçant son succès.

Orange lance son satellite

Orange, cependant, n’est pas resté les bras croisés. Christel Heydemann, le chef de l’entreprise, a annoncé le lancement imminent d’une offre satellitaire sous la marque Orange. Pour ce faire, Orange se base sur son entreprise Nordnet, spécialiste de l’accès internet par satellite.

La stratégie de Nordnet diffère néanmoins de celle de Starlink. Au lieu de lancer des milliers de satellites, Nordnet mise sur des satellites géostationnaires situés à environ 35 700 km de la Terre. Ce modèle réduit considérablement le nombre de satellites nécessaires et, par conséquent, les coûts. Cependant, les débits sont moins élevés et la latence plus importante.

Michaël Trabia, le CEO d’Orange Wholesale, a confirmé que le Satellite Orange avec Nordnet sera bientôt lancé. Cette annonce a été faite lors d’une visite de Christel Heydemann à la station satellitaire de Bercenay-en-Othe, aux côtés de Jean-Noël Barrot, ministre délégué aux télécommunications.

Les détails de l’offre ne sont pas encore connus, mais nous savons que l’opérateur historique va s’appuyer sur le satellite Konnect VHTS d’Eutelsat qui a été lancé en septembre dernier.

Orange avait déjà exprimé son intention d’utiliser ce satellite de nouvelle génération dès son lancement et avait signé des engagements fermes à cet effet. Pesant 6,4 tonnes et ayant une envergure de 45 mètres, le satellite est positionné en orbite géostationnaire à 36 000 km d’altitude et a une capacité de 500 Gb/s, soit sept fois plus que le précédent satellite.

Nous devrons attendre encore un peu pour connaître la teneur exacte de l’offre, mais il est possible qu’Orange propose des débits supérieurs à ses offres satellites actuelles via Nordnet. Cela pourrait permettre d’atteindre des débits supérieurs à 100 Mb/s, Starlink vise 1 Gb/s à titre de comparaison. Néanmoins, l’offre d’Orange est complémentaire à ses réseaux de fibre optique, de cuivre et de 4G/5G.

