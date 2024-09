Bouygues Telecom prolonge son offre fibre spéciale rentrée, mais il faut se dépêcher

Non content d’afficher la fibre triple play à un tarif très compétitif pendant un an, Bouygues Telecom permet également à ses clients mobiles de passer outre l’augmentation après 12 mois.

Entre les déménagements et les dépenses en fournitures, la rentrée est souvent une course aux bonnes affaires et les opérateurs l’ont bien compris. Bouygues Telecom est l’un des seuls à proposer une offre fibre performante à un tarif aussi contenu.

Pour seulement 24,99 euros par mois pendant la première année (puis 29,99 euros par mois), l’opérateur français vous équipe d’une box en Wi-Fi 5, du téléphone et d’un décodeur TV 4K. Et si vous êtes déjà client mobile de l’opérateur, cette offre abordable conserve son prix d’origine après un an.

Une offre complète, clés en main

Lorsque l’on parle d’offre Triple Play (internet, TV et téléphone), les prix se situent généralement autour de 35 euros par mois. Pas ici avec cette offre Bouygues Telecom qui, à l’occasion de la rentrée, baisse son tarif mensuel à 24,99 euros pendant un an.

Bonne astuce : le prix n’augmente pas pour les clients mobiles de Bouygues Telecom. // Source : Bouygues Telecom

Une fois l’année d’engagement passée, le prix reste toujours séduisant avec des mensualités de 29,99 euros. Pour ce prix, Bouygues Telecom propose :

une box fibre avec un débit montant et descendant à 600 Mbit/s ;

un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes incluses ;

une ligne de téléphone fixe incluse dans l’offre avec appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays (dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, ou encore le Maroc).

Ne vous occupez de rien, Bouygues s’occupe de tout

On le sait, lorsque que l’on emménage dans un nouveau logement, la fibre n’est pas toujours installée. Et dans ce cas, personne n’a envie de devoir retrousser ses manches et sortir sa perceuse pour faire courir le câble de raccordement au réseau.

Ça tombe bien, avec son offre de rentrée, Bouygues Telecom prend tout en charge, de la livraison de votre box, jusqu’à la venue d’un technicien spécialisé qui se charge de tout installer dans votre logement. Et si l’installation définitive se fait attendre, l’opérateur met à votre disposition une clé 4G de 200 Go de données pour pouvoir vous connecter en attendant votre raccordement à la fibre.

Pour vérifier votre éligibilité, il vous suffit de rentrer votre adresse postale, votre numéro fixe, ou le numéro de votre prise. // Source : Bouygues Telecom

Pour savoir si vous êtes par ailleurs éligible à la fibre, rien de plus simple. Il vous suffit juste de renseigner votre adresse lors de la souscription à l’offre et vous saurez instantanément si vous pouvez bénéficier de la fibre chez vous.

Profitez de l’offre unique de Bouygues Telecom sans restriction de durée

Le seul petit bémol de l’offre proposée par Bouygues Telecom pourrait être son augmentation de tarif au bout d’un an pour passer à 29,99 euros par mois. En réalité, cette augmentation peut très facilement être évitée puisque l’opérateur la supprime pour ses clients ayant un forfait mobile Bouygues Telecom.

Si vous êtes client mobile B&You, votre tarif préférentiel ne bougera pas. // Source : Bouygues Telecom

Une nouvelle d’autant plus intéressante que les forfaits mobiles de l’opérateur sont également très avantageux, comme ce forfait 110 Go à seulement 7,99 euros par mois sans engagement.

Pour changer d’opérateur internet, la démarche est tout aussi simple que pour votre forfait mobile. Il vous suffit, depuis votre ligne fixe, d’appeler le 31 79 pour obtenir votre numéro RIO. Une fois votre RIO transmis, Bouygues Telecom se chargera de résilier votre ancien forfait internet pour vous.

Si vous n’avez pas de téléphone fixe, appelez l’un de ces numéros et indiquez le numéro de téléphone de votre ligne fixe. Si vous étiez chez :