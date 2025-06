Free se lance enfin dans les forfaits prépayés : prix et offres dévoilés

Ça y est, Free comble enfin sa dernière lacune ! L’opérateur vient de dévoiler ses forfaits prépayés avec 5 offres allant de 4€ à 19€. De quoi bousculer encore le marché des télécoms.

Ça y est, Free comble enfin sa dernière lacune ! Après 17 ans d’existence et une réputation de disrupteur des télécoms, l’opérateur de Xavier Niel vient de dévoiler ses forfaits prépayés. Une gamme complète de 5 offres allant de 4,99 à 19,99 euros qui risque, une fois de plus, de bousculer le marché français.

Free était paradoxalement le seul grand opérateur en France à ne pas proposer de forfaits prépayés, ce qui laissait Orange, SFR et Bouygues Telecom dominer ce segment avec leurs marques Mobicarte, La Carte et Carte Blanche.

Les forfaits en question

Le forfait d’entrée Free S à 4,99 euros propose déjà 10 Go de data, des SMS/MMS illimités et des appels illimités vers les mobiles et fixes français. Le Free M à 9,99 euros impressionne avec ses 200 Go de data plus les appels gratuits vers plusieurs destinations internationales. Les forfaits L et XL montent respectivement à 300 Go et 350 Go pour 14,99 et 19,99 euros, des enveloppes data particulièrement généreuses pour du prépayé. Free propose également un forfait spécifique France-Algérie à 14,99 euros avec 100 Go et des appels illimités vers Algérie Mobilis.

Forfait Prix Data France Roaming Europe/DOM Appels internationaux Validité Free S 4€99 10 Go (4G/5G) 5 Go France uniquement 30 jours Free M 9€99 200 Go (4G/5G) 10 Go USA, Canada, Chine, DOM + 100 destinations fixes 30 jours Free L 14€99 300 Go (4G/5G) 17 Go USA, Canada, Chine, DOM + 100 destinations fixes 30 jours Free XL 19€99 350 Go (4G/5G) 22 Go USA, Canada, Chine, DOM + 100 destinations fixes 30 jours France-Algérie 14€99 100 Go (4G/5G) 14 Go Algérie Mobilis + destinations classiques 30 jours

Au-delà des forfaits standards, Free enrichit son écosystème prépayé avec des pass spécialisés pour l’international. L’opérateur propose des recharges spécifiques pour le Maroc (de 4,99 à 19,99 euros pour 110 à 600 minutes), la Tunisie (4,99 à 19,99 euros pour 50 à 280 minutes), le Cameroun (4,99 à 19,99 euros pour 50 à 290 minutes), Madagascar (4,99 à 19,99 euros pour 60 à 280 minutes) et le Mali (4,99 à 19,99 euros pour 70 à 320 minutes). Ces pass internationaux ciblent directement les diasporas africaines, un segment important du marché prépayé français.

Le système de recharge reste classique avec des montants de 5€ à 50€ et des validités allant de 30 à 90 jours selon le montant. Cette approche permet une gestion flexible du budget télécoms, particulièrement adaptée aux besoins variables des utilisateurs de prépayé. Tout est disponible sur les sites prepaye.free.fr et b2b.prepaye.free.fr, déjà en ligne.

Cette offensive prépayée de Free arrive dans un contexte où l’opérateur cherche à diversifier ses revenus et à conquérir de nouveaux segments.

Avec des prix aussi agressifs et des enveloppes data aussi généreuses, Free applique sa recette habituelle : bousculer le marché avec des tarifs disrupteurs. Orange, SFR et Bouygues Telecom vont probablement devoir réagir rapidement face à cette concurrence frontale sur un segment qu’ils dominaient jusqu’ici sans partage.

