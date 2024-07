Comment configurer l’APN de son smartphone Android (Bouygues, Orange, Free, SFR…)

Il peut arriver lors de l'achat d'un nouveau smartphone ou d'un changement d'opérateur que vous n'arrivez plus à vous connecter à internet ou à envoyer des MMS. Pour corriger cela, il vous suffit de paramétrer votre APN (Access Point Name) : une méthode simple et qui peut être adaptée à n'importe quel téléphone.

En cas de dysfonctionnement des MMS ou de l’accès à Internet, il est possible que l’on vous conseille de changer vos APN. Si vous ne savez pas comment faire, voici un petit tutoriel qui pourrait régler vos problèmes.

Qu’est-ce qu’un APN ?

L’Access Point Name (plus couramment appelé APN ou Point d’accès) constitue l’ensemble des informations de connexion relatives à un réseau donné, en fonction d’un opérateur. Habituellement configurées automatiquement par votre smartphone, ces données peuvent être paramétrées manuellement grâce d’une méthode unique, fonctionnant quel que soit le smartphone utilisé.

Cela peut régler certains soucis de connexion que vous pourriez rencontrer avec un nouveau smartphone ou lors d’un changement de carte SIM ou d’opérateur.

Comment configurer son APN ?

Pour configurer l’APN, rien de plus simple. Commencez par vous rendre dans les paramètres du téléphone puis dans le menu Réseau et Internet, puis Réseau mobile. Vous pourrez alors dérouler les Paramètres avancés afin d’accéder aux Noms des points d’accès.

Une liste d’opérateurs devrait alors s’afficher sur votre écran. Cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez « Nouvel APN » (le nom peut différer suivant la marque de votre smartphone). Attention, l’opération doit être effectuée deux fois :

Pour configurer l’APN Internet

Pour configurer l’APN MMS

Remplissez ensuite avec les données liées à votre opérateur. Vous trouverez ci-dessous une liste des APN disponibles par opérateur.

Notez que si dans la majorité des cas cette manipulation fonctionne sans problème particulier, il peut subsister quelques exceptions. N’hésitez pas à vérifier entre autre l’état de votre carte SIM (positionnement, switch d’un terminal à un autre…).

Après avoir effectué cette technique, il est recommandé de redémarrer votre smartphone. Par ailleurs, pour utiliser Internet et les MMS, pensez à activer l’usage des données mobiles sur votre téléphone dans Paramètres, puis Réseau et internet, et Réseau mobile.

Bouygues Telecom et B&YOU

Bouygues Telecom et B&You utilisent, à la manière d’Orange et Sosh, des paramètres APN identiques. Retrouvez l’ensemble des informations relatives au paramétrage de l’APN pour ces deux opérateurs à cette adresse.

Paramètres Internet Paramètres MMS Nom Bouygues Telecom Bouygues MMS APN mmsbouygtel.com mmsbouygtel.com Proxy 62.201.129.226 Port 8080 Nom d'utilisateur Mot de passe Serveur MMSC http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc Proxy MMS 62.201.129.226 Port MMS 8080 Protocole MMS MCC 208 208 MNC 20 20 Type d'authentification Aucune Aucune Type d'APN default,supl mms

APN de Free Mobile

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au paramétrage de l’APN pour cet opérateur à cette adresse.

Paramètres Internet Paramètres MMS Nom Free Free MMS APN free mmsfree Proxy Port Nom d'utilisateur Mot de passe Serveur MMSC Non défini http://mms.free.fr (http://212.27.40.225 sur Samsung) Proxy MMS Port MMS Protocole MMS MCC 208 208 MNC 15 15 Type d'authentification Type d'APN default,supl mms

SFR et RED

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au paramétrage de l’APN pour cet opérateur à cette adresse.

Paramètres forfait illimité Paramètres forfait bloqué Paramètres MMS Nom Internet SFR Internet SFR SFR MMS APN sl2sfr wapsfr sl2sfr Proxy 195.115.25.129 Port 8080 Nom d'utilisateur Mot de passe Serveur MMSC http://mms1 Proxy MMS 10.151.0.1 Port MMS 8080 Protocole MMS MCC 208 208 208 MNC 10 10 10 Type d'authentification Aucune Aucune Aucune Type d'APN default, hipri, mms default, supl mms (ou *)

Orange et Sosh

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au paramétrage de l’APN pour ces opérateurs ici (Orange, Sosh).

Paramètres Internet Paramètres MMS Nom Orange World Orange MMS APN orange orange.acte Proxy 192.168.10.100 Port 8080 Nom d'utilisateur orange Mot de passe orange Serveur MMSC http://mms.orange.fr Proxy MMS 192.168.10.200 Port MMS 8080 Protocole MMS MCC 208 208 MNC 01 01 Type d'authentification PAP PAP Type d'APN default, supl mms

NRJ Mobile

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au paramétrage de l’APN pour cet opérateur à cette adresse.

Notez que les APN sont différents selon les personnes. pour savoir lesquels utiliser, référez-vous à votre numéro de messagerie. Pour appeler votre répondeur, il vous faut soit composer le 777 ou le 123, soit composer le 888.

Paramètres Internet Paramètres MMS Nom NRJWEB NRJMMS APN 777/123 : fnetnrj

888 : ofnew.fr 777/123 : mmsnrj

888 : orange.acte Proxy 777/123 : aucun

888 : 192.168.10.100 Port 777/123 : aucun

888 : 8080 Nom d'utilisateur 777/123 : aucun

888 : orange 777/123 : aucun

888 : orange Mot de passe 777/123 : aucun

888 : orange 777/123 : aucun

888 : orange Serveur MMSC 777/123 : http://mmsnrj

888 : http://mms.orange.fr Proxy MMS 777/123 : 10.143.156.5

888 : 192.168.10.200 Port MMS 8080 Protocole MMS Wap 2.0 MCC 208 208 MNC 10 10 Type d'authentification 777/123 : aucune

888 : PAP 777/123 : aucune

888 : PAP Type d'APN default (ou "Internet" si default n'est pas disponible) mms