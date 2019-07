Orange devient le premier opérateur Très haut débit en France devant SFR. Et contrairement à son concurrent, l’agrume propose un réseau fibré de bout en bout.

SFR répète à l’envi qu’il propose le meilleur réseau fibre optique en France. La filiale d’Altice ne peut désormais plus se targuer de cette position puisqu’Orange est passé devant sur le deuxième trimestre de 2019 comme le souligne Univers Freebox. En effet, dans ses derniers résultats financiers, l’agrume affirme compter 13,5 millions de foyers raccordables contre 13,3 millions pour son concurrent au carré rouge, d’après ses chiffres communiqués lors de son bilan mensuel de juillet.

Plus intéressante encore, la fibre optique d’Orange est de la « vraie fibre » tandis que la position de SFR est un peu trompeuse.

FTTB vs FTTH

En effet, une partie considérable de l’infrastructure de SFR est en FTTB (« fiber to the building »). Cela signifie que la fibre va jusqu’au bâtiment, mais que le reste du raccordement passe par le câble. De son côté, le FTTH (« fiber to the home ») déployé par Orange désigne un réseau fibré de bout en bout, allant donc jusqu’au foyer.

Orange est donc le premier opérateur français sur le Très haut débit et n’a pas besoin de « tricher » sur la confusion entre FTTB et FTTH. Rappelons enfin que SFR a récemment officialisé sa Box 8 compatible avec le Wi-Fi 6. Nous avons d’ailleurs pu la prendre en main.