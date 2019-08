Alors que la nouvelle technologie réseau 5G s’apprête à se déployer à travers le monde, certains restaient inquiets. Pas de panique : selon la FCC, la 5G ne sera pas plus nocive que la 4G et les autres technologies réseaux.

Les ondes… sont partout. Une invasion terrestre et céleste qu’il est bien difficile d’endiguer, car l’adversaire est invisible et insidieux, jouant une grande guerre sur le long terme pour nous empoisonner.

C’est du moins ce dont certaines personnes ont peur suite à la prolifération des antennes à travers le monde. Avec l’avènement prochain de la 5G, cette peur s’est une nouvelle fois exprimée… mais pas de panique à avoir selon la FCC, comme le montre Les Numériques.

La FCC affirme : la 5G n’est pas nocive

L’organisme américain des télécoms a en effet enfin rendu son verdict après six longues années de tests. Et celui-ci est sans appel : la 5G sera au même niveau que la 4G/3G/2G et consorts, et n’est ainsi pas considérée comme nocive pour l’être humain.

« Les preuves scientifiques disponibles à ce jour n’appuient pas les effets nocifs sur la santé humaine dus à des expositions aux limites actuelles ou inférieures à celles-ci »

Plus précisément, les limites de radiofréquences actuellement utilisées sur la 4G et qui auront également cours sur la 5G sont toujours estimées comme appropriées. La FCC rappelle par ailleurs qu’il s’agit des limites « parmi les plus strictes au monde ».

Que les plus inquiets se rassurent auquel cas : si la 4G ne vous empêche pas de dormir, la 5G n’y changera rien.