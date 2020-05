Acheteriez-vous un téléviseur avec votre abonnement internet ?

Après les téléphones avec les forfaits téléphoniques, les FAI se mettent à subventionner des téléviseurs avec leurs abonnements à internet. Vous laisseriez-vous tenter ?

Après avoir augmenté les débits de leurs connexions, ajouté des options diverses et variées à leurs abonnements et proposé des box internet et boîtiers multimédia, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont trouvé une nouvelle idée pour se démarquer : la subvention de TV.

Dans le sillon de la téléphonie

Depuis des années déjà, il est possible d’acheter un téléphone seul et s’abonner à un forfait à part, ou bien de passer directement par un opérateur afin de profiter d’une offre subventionner. Moyennant une hausse du prix de l’abonnement, on peut ainsi acquérir un smartphone à très bon prix, ce que Xavier Niel (fondateur de Free) a souvent critiqué comme étant du « crédit à la consommation déguisé ».

Cette semaine, deux des principaux acteurs du monde des télécoms ont annoncé une nouveauté à leur catalogue, permettant ainsi d’obtenir des tarifs préférentiels, non plus sur des téléphones, mais sur des téléviseurs. Un point qui s’explique par la présence quasi systématique d’un accès aux chaînes de la télévision numérique dans les offres triple, voire quadruple-play.

Ainsi, SFR propose par exemple un téléviseur Samsung pour environ 193 euros, au lieu de 599 euros, à ceux qui s’engageraient sur 24 mois à leur offre SFR Fibre Power. De son côté, Bouygues Telecom propose également des tarifs préférentiels sur des écrans de la même marque coréenne, permettant en outre de se passer de box TV.

Seriez-vous prêts à craquer ?

C’est donc le sujet de notre sondage de la semaine. Seriez-vous prêts à vous engager chez un opérateur et à lui acheter un téléviseur (dans un catalogue très restreint) ?

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires afin de justifier votre choix.