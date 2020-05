SFR lance une offre permettant d’acheter un téléviseur Samsung à prix cassé

SFR a annoncé ce mardi une nouvelle offre pour son forfait Internet permettant d'acheter un téléviseur Samsung subventionné au prix de 200 euros au lieu de 600 euros dans le commerce.

Ce mardi, SFR a présenté une nouvelle offre d’accès à Internet. Si l’on connaissait les forfaits mobiles avec smartphones subventionnés, l’opérateur au carré rouge a décidé de son côté de subventionner un autre type de produits avec son offre d’Internet fixe. En effet, il propose de s’équiper d’un téléviseur en plus de sa box.

Avec l’offre de SFR, les abonnés pourront ainsi souscrire à un abonnement leur permettant d’avoir accès à un téléviseur Samsung TU8005 en plus de leur forfait SFR Fibre Power, pour un coût d’un euro, puis de 8 euros par mois avec un engagement de 24 mois dans le cadre de la version 43 pouces. Concrètement, cela signifie donc que le téléviseur coûtera 193 euros au total, contre 599 euros dans le commerce. Rappelons que le forfait Fibre Power, nécessaire pour profiter de l’offre avec téléviseur, est proposé par SFR au prix de à 25 euros par mois pendant un an, puis 45 euros par mois, et qu’il propose un débit descendant jusqu’à 1 Gb/s.

Un téléviseur LCD 4K compatible HDR

SFR propose bien évidemment de livrer directement le téléviseur jusque dans la pièce de son choix, mais également de l’option Multi TV pour profiter d’un décodeur supplémentaire. Néanmoins, comme le souligne le site NextINpact, quelques éléments manquent encore à l’offre. En effet, SFR ne précise pas à quel prix seront proposées les autres diagonales du Samsung TU8005, SFR indiquant seulement que l’offre serait disponible avec les versions 43, 55 et 65 pouces.

À propos du téléviseur Samsung TU8005, il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme du constructeur coréen compatible avec la 4K et le HDR (HDR10 et HDR HLG), qui ne propose pas un écran QLED, mais simplement LCD avec rétroéclairage Edge LED. Comme tous les téléviseurs Samsung, il profite de l’interface Tizen OS avec les applications Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney Plus. Du côté de la connectique, on retrouve trois ports HDMI 2.0.

L’offre permettant d’acquérir un téléviseur Samsung sera disponible à compter du 9 juin pour les nouveaux clients SFR. Elle sera ensuite proposée dans le courant de l’été aux clients actuels.