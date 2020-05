Bbox Smart TV : la nouvelle box TV de Bouygues Telecom est un téléviseur Samsung

La nouvelle offre Bbox Smart TV proposée par Bouygues Telecom propose de profiter d'une offre fibre triple play où la box TV est dématérialisée. Tout passe par l'application B.TV+ compatible uniquement avec les TV Samsung.

Depuis des années, le marché de l’internet fixe en France est biberonné aux offres triple play incluant l’accès à Internet, la téléphonie fixe et la box TV. Cette dernière composante a toujours été matérielle : un boîtier (souvent noir) placé à côté ou en dessous du téléviseur. C’est justement ce point-là que veut réinventer Bouygues Télécom.

L’opérateur vient en effet de présenter une nouvelle offre triple play nommée Bbox Smart TV. Dans celle-ci, la box TV est dématérialisée, tout passe par l’application B.TV+ préinstallée sur les téléviseurs connectés compatibles. Le boîtier noir mentionné juste au-dessus disparaît. Le contrôle du téléviseur et de la box passe ainsi par une seule et même télécommande pour profiter de la télévision en direct, du replay et des contenus SVoD.

Bouygues Télécom se targue ainsi de proposer une solution sans difficulté d’installation, sans encombrement et sans enlaidissement du foyer avec d’éventuels câbles apparents. Évidemment, plusieurs questions se posent face à cette nouvelle. Voici donc les choses importantes à retenir.

Bbox Smart TV uniquement disponible avec les TV Samsung

Tout d’abord, il faut savoir que Bouygues Telecom lance cette offre en partenariat exclusif avec Samsung. Ainsi, l’offre Bbox Smart TV n’est disponible que sur les téléviseurs connectés du géant coréen datant au moins de 2019.

Ainsi, si vous avez déjà une TV correspondant à ces critères, vous pourrez profiter de l’offre sans changer de modèle.

Bouygues Telecom s’est associé au leader des TV connectées, @SamsungFR, pour proposer aux clients de l’offre #BboxSmartTV un modèle 4K récent en 43, 55 et 65 pouces. C’est une nouvelle façon d’accéder à tous vos contenus en toute simplicité : un modem, une TV, et c’est tout. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) May 28, 2020

Pour attirer les clients, Bouygues Telecom propose des tarifs préférentiels sur trois téléviseurs Samsung Crystal UHD TU7 (définition 4K, HDMI 2.1). Ainsi, si vous souscrivez un forfait Bbox Smart TV, vous pourrez acheter le modèle de 43 pouces en déboursant 49 euros supplémentaires. Pour les versions de 55 et 65 pouces, il faudra payer respectivement 199 et 349 euros en plus du prix de l’abonnement.

À cet égard, Bouygues Telecom précise qu’il s’agit d’un achat. En d’autres termes, le téléviseur vous appartient indéfiniment, ce n’est pas une location. Le FAI explique aussi qu’un technicien viendra installer le téléviseur dans votre salon. Enfin, notez que vous avez deux mois après l’activation de l’offre pour profiter de cette remise.

Pour l’instant, on ne sait pas quand la Bbox Smart TV se rendra compatible avec des TV d’autres constructeurs.

Une offre fibre, mais pas de Wi-Fi 6

La Bbox Smart TV est une offre fibre avec un débit descendant de 1 Gb/s et 500 Mb/s en upload. Toutefois, celle-ci n’est pas compatible avec le dernier modem présenté par Bouygues Telecom, la Bbox Fibre Wi-Fi 6.

En effet, l’offre Bbox Smart TV est plus axé sur le cœur de gamme et se contente d’une compatibilité avec le Wi-Fi 5. En outre, Bouygues Telecom promet que les personnes souscrivant déjà un abonnement fibre ou ADSL pourront basculer vers la Bbox Smart TV, mais que les modalités ne sont pas encore tout à fait prête. Le FAI promet plus d’informations à ce sujet dans les prochains mois.

Concernant la partie téléphonie, vous avez avez accès à des appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM et vers les fixes de 110 pays.

Prix et disponibilité de la Bbox Smart TV

Dès le 2 juin, en boutique, en ligne ou par téléphone, vous pourrez souscrire à l’offre Bbox Smart TV. Celle-ci est proposée au prix de 39,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

Le communiqué de l’entreprise précise que cette offre est « valable pour toute première souscription du 2 juin jusqu’au 5 juillet 2020 sous réserve d’éligibilité et de raccordement de la fibre jusqu’au domicile ». Il faudra donc voir si le tarif évolue au-delà de ce délai. Le document précise aussi les choses suivantes : « frais de mise en service : 29 euros ; frais de résiliation : 59 euros ».

Hasard du calendrier : SFR a récemment lancé une offre promotionnelle permettant d’acheter un téléviseur Samsung à prix réduit. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures offres fibre et ADSL.