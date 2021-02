5G : et les villes françaises les mieux couvertes sont…

Alors que la 5G prend enfin son élan en France et que les premiers utilisateurs peuvent enfin en profiter, on peut se demander qui sont les bienheureux à pouvoir désormais surfer bien plus vite que les autres sur internet. Le comparateur d'offres Ariase a dressé le Top 50 des villes françaises les mieux équipées en connexion ultra-rapide.

Où fait-il bon se connecter en 5G ? C’est la nouvelle question à la mode en ce début 2021 alors que la connexion ultra-rapide fait ses premiers pas en France après un démarrage en douceur fin 2020.

Pour y répondre, Ariase, comparateur d’abonnements box internet et forfaits mobiles, a établi le classement des villes les mieux équipées en 5G, par catégorie de communes (métropoles, grandes villes, villes moyennes et communes) et en nombre de sites ouverts pour 1000 habitants. Ses résultats sont basés sur les chiffres fournis par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes.

Nice, la plus efficace des grandes villes

Parmi les premières villes à proposer la 5G à ses habitants, Nice figure presque logiquement en tête du classement des métropoles (plus de 200 000 habitants). On compte 0,37 site 5G ouvert pour 1000 habitants. La cité azuréenne devance Montpellier (0,32) et Marseille (0,30). Paris ne figure évidemment pas dans le classement, la mairie n’ayant toujours pas autorisé l’ouverture du réseau, soumise à consultation pour freiner la gronde des élus écologistes notamment.

La couverture est donc du même ordre que pour les grandes villes les mieux couvertes (de 50 000 à 200 000 habitants). On trouve tout en haut la ville voisine de Cannes (0,37 site 5G pour 1000 habitants) qui devance Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise (0,36), ainsi qu’Aix-en-Provence, non loin de Marseille (0,34).

Les petites villes à la pointe de la connexion 5G

Longtemps considérées, parfois injustement, comme les oubliés de la 4G, les plus petites communes sont paradoxalement les mieux loties dans les débuts de la 5G. Les opérateurs n’ont pas oublié de les équiper elles aussi, à la demande aussi de l’Arcep qui en a fait une de ses conditions d’attribution de fréquences. Et l’on trouve une bien meilleure couverture au ratio site-utilisateur dans les villes de 5 000 à 20 000 habitants que dans les plus grandes villes. Ainsi, Lesquin dans le Nord (8600 habitants) affiche 0,93 site 5G ouvert pour 1000 habitants, soit quasiment trois fois plus que dans les métropoles. Mais cela n’indique rien que la connexion soit plus rapide ou meilleure.

Le Top 50 des villes les mieux couvertes par la 5G est ainsi trusté par les petites villes. Lesquin devance Aubière dans le Puy-de-Dôme avec ses 10 000 âmes, et Rungis, ville de banlieue parisienne (5700 habitants). On trouve d’ailleurs dans le Top 10 bon nombre de villes ne comptant pas plus de 10 000 habitants, ce qui est évidemment plus simple à couvrir avec moins d’antennes 5G…

