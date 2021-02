Ce forfait mobile B&You de 100 Go ne coûte que 14,99 euros, et sans engagement

Bouygues Telecom vient de lancer un nouveau forfait mobile B&You. Cette offre sans engagement donne accès à une enveloppe de 100 Go de données pour 14,99 euros par mois. C'est l'une offres les plus intéressantes du moment.

Comment définir ce qu’est un bon forfait mobile ? Le rapport qualité-prix est à prendre en compte, mais également la couverture réseau ou encore la simplicité de l’offre. Trois éléments que le nouveau forfait de B&You prend en considération avec son offre de 100 Go à 14,99 euros. L’avantage, c’est que le forfait profite du réseau de Bouygues Telecom, et avec un prix qui n’augmente pas après un an.

Un forfait mobile 100 Go à 14,99 euros

Le nouveau forfait mobile de B&You est extrêmement simple à comprendre. Son prix n’est pas soumis à une fluctuation, l’offre est sans engagement et sans option superflue. C’est ce qui vous permet de changer de forfait mobile sans avoir à régler de frais de résiliation. Affiché à 14,99 euros par mois, le forfait B&You comprend l’essentiel de ce que l’on attend d’une bonne offre, à savoir :

100 Go de données

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

12 Go de données mobiles à utiliser en Europe

Une telle quantité de données disponible chaque mois est suffisante pour l’immense majorité des utilisateurs. Au second trimestre de 2020, l’ARCEP rapportait que la consommation moyenne de données s’élevait à 10,2 Go par mois en France. Avec une enveloppe de 100 Go, vous êtes ainsi bien plus à l’aise lorsqu’il s’agit de partager sa connexion à Internet ou de regarder des contenus en streaming.

Pour aller un peu plus loin, B&You met à disposition un grand nombre d’options, dont la plupart sont gratuites le premier mois. Parmi celles-ci, on retrouve :

la possibilité d’avoir un deuxième numéro de téléphone contre 3 €/mois

Internet illimité pendant les weekends contre 8 €/mois

une solution de cybersécurité Norton pour sécuriser jusqu’à 5 appareils contre 5 €/mois

L’une des meilleures couvertures réseau

Avoir une grande quantité de données dans son forfait mobile est appréciable, encore faut-il pouvoir l’utiliser depuis n’importe où. Toujours selon les données de l’ARCEP, on apprend que 86 % de la population est très bien couverte par le réseau Bouygues Telecom. Seuls 9 % du territoire a une couverture limitée.

Surtout, Bouygues Telecom se hisse à la deuxième place des opérateurs sur le podium de la meilleure couverture réseau au-dessus des différents moyens de transport. Que ce soit sur les grands axes routiers, sur les lignes de TGV ou encore le métro des grandes villes, la qualité du réseau de l’opérateur est suffisante pour vous connecter à Internet. Et cela tombe bien, puisque c’est souvent à ces endroits que l’on passe du temps sur son téléphone.

Comment souscrire au forfait mobile B&You ?

Changer de forfait mobile n’est désormais plus qu’une simple formalité. Pour souscrire au forfait B&You, l’important est de partager votre identifiant RIO (en composant le 3179) si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone. C’est également cet identifiant qui permet à Bouygues Telecom de résilier automatiquement votre ancien forfait, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire.

Une fois cette étape franchie, il ne vous reste qu’à remplir vos coordonnées, partager votre IBAN et vous acquitter des 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison s’effectue dans les quelques jours suivants. Vous recevrez ensuite des SMS vous indiquant à quel moment précis la transition entre l’ancienne et la nouvelle ligne se fera.