Pour tout abonnement à la fibre Bouygues Telecom, obtenez 600€ de remise sur le téléviseur Samsung QLED 4K

À l'occasion des Grands Jours, Bouygues Telecom vous invite à profiter d'une réduction de 600 euros sur le téléviseur Samsung QLED 4K UHD qui passe sous la barre des 200 euros pour toute souscription à un forfait fibre.

Proposer les smartphones du moment à prix réduit avec un forfait est une pratique extrêmement courante chez les opérateurs. Mais ce type d’offre permettant de s’équiper à bas coût est en revanche bien moins commune du côté des téléviseurs. Bouygues Telecom a eu la bonne idée d’associer un téléviseur Samsung dernier cri avec une grosse réduction en l’associant avec un forfait Internet. Après tout, l’un ne va pas sans l’autre aujourd’hui.

Bouygues Telecom propose ainsi une réduction de 600 euros sur le téléviseur Samsung QLED 4K UHD 43 pouces, de manière à le faire tomber sous la barre des 200 euros. Pour profiter de cette jolie ristourne, il suffit de souscrire à l’une des deux offres fibre Smart TV, à partir de 39,99 euros par mois.

Comment obtenir votre téléviseur Samsung QLED 4K UHD à 199 euros ?

Afin de bénéficier des 600 euros de réduction sur ce téléviseur Samsung QLED 4K UHD, et le faire passer sous la barre des 200 euros, les démarches sont assez simples.

La première étape consiste tout simplement à souscrire un abonnement avec un engagement de deux ans à l’une des deux offres fibre proposées par Bouygues : soit la Bbox Ultym, soit la Bbox Must.

Dans un second temps, attendez que votre domicile soit raccordé à la fibre, puis créez un compte utilisateur chez Bouygues Telecom. Un email vous sera alors envoyé.

Celui-ci vous proposera de vous rendre sur le site Samsung dédié à l’opération. C’est là que vous pourrez acheter votre téléviseur à 199 euros en appliquant une réduction de 600 euros.

Vous n’aurez plus qu’à attendre que votre nouveau téléviseur soit livré chez vous gratuitement, dans la pièce de votre choix.

QLED, 4K UHD et Tizen : découvrez le Samsung 43Q65AAU

Dans le cadre de son offre Les Grands Jours, Bouygues Telecom vous propose d’acquérir le téléviseur Samsung 43Q65AAU, un écran 4K UHD de 43 pouces qui bénéficie de la technologie QLED.

À l’heure actuelle, les téléviseurs équipés de dalles QLED se classent parmi les meilleurs du marché. La technologie Quantum Dots qui équipe ces écrans permet en effet d’obtenir des couleurs vibrantes, nuancées, ainsi qu’une meilleure gestion de la luminosité accouchant de noirs profonds. Cet écran Samsung peut aussi compter sur la compatibilité avec la norme HDR10+, le standard actuel en matière d’image.

Cet écran tout en sobriété grâce à ses bordures fines et son châssis quasi invisible, bénéficie de quelques innovations pour le moins intéressantes. À l’instar de sa télécommande sans pile, qui fonctionne désormais à l’énergie solaire.

Le Samsung 43Q65AAU dispose aussi de nombreuses fonctionnalités connectées. Grâce à Tizen, l’OS maison de Samsung, ce téléviseur dispose d’un accès à de nombreuses applications qui viennent enrichir votre manière de consommer la télévision. Netflix, Disney+ et autres YouTube sont ainsi accessibles directement sur votre écran. Ce téléviseur est aussi compatible avec différents assistants vocaux tels que Bixby, Alexa ou Google Assistant, que vous pourrez contrôler directement à la voix.

Sachez enfin que Bouygues propose aussi des écrans plus grands dans le cadre de cette opération et qu’ils bénéficient aussi de cette réduction de 600 euros. L’écran 55 pouces est ainsi disponible à 399 euros, tandis que la version 65 pouces tombe à 599 euros.

Les offres Bbox Smart TV en bref

Dans le cadre de cette opération, Bouygues Telecom vous propose de choisir entre la Bbox Must et la Bbox Ultym. Ces deux formules d’abonnement vous permettent d’obtenir, chaque mois, une offre triple play regroupant la fibre, la téléphonie et la télévision.

Internet : 1 Gb/s pour la Bbox Must et internet 2 Gb/s pour la Bbox Ultym en fibre.

1 Gb/s pour la Bbox Must et internet 2 Gb/s pour la Bbox Ultym en fibre. Téléphonie fixe : appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes à destination de 110 pays.

appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes à destination de 110 pays. TV : service B.tv+ avec plus de 180 chaînes disponibles depuis l’application B.tv+ et un enregistreur TV 100h.

La Bbox Must, qui permet de bénéficier d’une fibre 1 Gb/s, est accessible au tarif de 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. La Bbox Ultym de son côté, donne accès à une fibre 2 Gb/s pour 46,99 euros avec un engagement de deux ans.

Choisir la fibre Bouygues, c’est aussi bénéficier de certains avantages. Comme par exemple, le remboursement, à hauteur de 100 euros, des frais de résiliation de votre ancien opérateur. Sachez enfin que vous pourrez aussi profiter d’un tarif avantageux sur les forfaits mobiles Bouygues 5G.