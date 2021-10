Orange : attention aux hausses de prix sur les forfaits mobiles et aux changements automatiques

Les nouveaux forfaits 4G et 5G d'Orange sont intéressants car ils proposent une enveloppe de données plus généreuse. Néanmoins, attention lors du changement de votre offre actuelle vers une nouvelle... vous n'avez peut-être pas besoin d'autant de quantité de Go et cela peut vous coûter plus cher tous les mois.

La semaine dernière, Orange a revu entièrement sa grille tarifaire des forfaits mobiles 4G et 5G. Comme on l’a expliqué, ce changement a entraîné quelques incohérences. De plus, le basculement automatique des anciennes offres vers les nouvelles n’est pas forcément un bon plan.

Quantité data Réseaux Tarif pendant 12 mois Tarif après 12 mois 100 Mo 4G 2,99 €/mois 7,99 €/mois 20 Go 4G 13,99 €/mois 18,99 €/mois 10 Go 4G 21,99 €/mois 26,99 €/mois 70 Go 4G 14,99 €/mois 29,99 €/mois 120 Go 4G et 5G 20,99 €/mois 32,99 €/mois 130 Go 4G et 5G 29,99 €/mois 44,99 €/mois 200 Go 4G et 5G 49,99 €/mois 64,99 €/mois

Trois exemples précis

Pour vous montrer les incohérences et les pièges à éviter, voici trois exemples précis où le changement automatique d’offre peut s’avérer un mauvais plan.

L’ancien forfait 70 Go

Comme vous pouvez le voir, Orange a introduit des forfaits 120 Go et 130 Go ; les deux sont compatibles 5G et offrent des options similaires. Si vous étiez initialement abonné au forfait mobile 70 Go, Orange vous basculera automatiquement vers le forfait 130 Go au lieu du 120 Go.

Pourtant, il est plus intéressant financièrement de prendre le forfait 120 Go, cela vous fera 12 euros d’économie par mois. Sur 24 mois, la différence est de 252 euros pour seulement 10 petits Go supplémentaires par mois.

Le cas de l’offre Open Up

D’autres scénarios entraînent également des augmentations de prix contre quelques Go et des options supplémentaires dont vous n’avez pas forcément besoin.

C’est le cas de l’offre Open Up, Orange vous bascule sur le forfait 5G à 120 Go (au lieu de 70 Go), ce qui entraîne 2 euros de plus par mois soit 24 euros par an.

Le forfait 10 Go n’est pas intéressant

Si vous avez un forfait 4G, faites également attention à ne pas basculer vers une offre plus chère qui offre moins de services. C’est le cas des forfaits 10 et 70 Go : le forfait 70 Go vous fait économiser 48 euros sur 24 mois par rapport au forfait 10 Go.

Quantité data Réseaux Coût sur 12 mois Coût sur 24 mois 100 Mo 4G 35,88 € 131,76 € 20 Go 4G 167,88 € 395,76 € 10 Go 4G 263,88 € 587,76 € 70 Go 4G 179,88 € 539,76 € 120 Go 4G et 5G 251,88 € 647,76 € 130 Go 4G et 5G 359,88 € 899,76 € 200 Go 4G et 5G 599,88 € 1379,76 €

Comme nous l’avons fait dans le tableau ci-dessus, n’hésitez pas à calculer le coût de votre offre sur une période plus grande, 24 mois par exemple. Vous pourrez avoir une idée précise de ce que cela va vous coûter et des économies potentielles.

Si jamais vous voulez changer d’offre, vous pouvez le faire sur votre interface client mais aussi par DM sur le compte Twitter @Orange_conseil.

Les meilleures forfaits 5G Orange Forfait Mobile 4G - 70 Go 1 mois Appels illimités 70 Go 2178 sites 5G 3,5 GHz

475 sites 5G/4G partagé 14,99€ 29,99€ Découvrir Free Forfait 4G et 5G - 150 Go Appels illimités 150 Go 1773 sites 5G 3,5 GHz

12079 sites 5G/4G partagé 19,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G - Le grand 5 jours Appels illimités 60 Go - 100 Go 1671 sites 5G 3,5 GHz

1919 sites 5G/4G partagé À partir de 6,99€ 12,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 30 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 10€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 100 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 14,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 4G - 70 Go 1 mois Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go 14,99€ 29,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Notez qu’Orange est tout à fait dans son droit si l’opérateur vous prévient des changements à venir. Ces augmentations peuvent être justifiées par des quantités de données plus importantes ou encore l’accès au réseau 5G. C’est à vous de voir ensuite si vous avez vraiment besoin de ces changements.