À l'heure où les prix du gaz et de l'électricité explosent, et que le risque de pénurie est hypothétique en période de forte consommation, le gouvernement cherche à nous faire économiser. Une de leurs pistes : les box internet.

Après les conseils, il est venu le temps des changements. D’après l’AFP, les fournisseurs d’accès internet vont devoir mettre en place des systèmes de mise en veille de box quand elles ne sont pas utilisées.

Ce nouveau dispositif rentre dans le cadre des efforts d’économies d’électricité demandés par le gouvernement. Il s’agit, plus globalement, d’un plan de sobriété « choisie » élaboré avec les grands secteurs de l’économie et de la vie quotidienne pour passer l’hiver.

Une mise en veille prolongée automatique

Il ne s’agit pas ici d’obliger les fournisseurs d’accès internet à mettre en veille prolongée une box internet, mais à donner des outils aux abonnés pour le faire.

Celle-ci pourrait être programmée, mais aussi automatique en fonction de scénarios programmés, comme le fait qu’aucun appareil ne soit connecté au Wi-Fi : « Ce paramétrage permet aussi à la box de se réactiver dès lors qu’elle détecte à nouveau un équipement qui lui est connecté » (Jean-Noël Barrot sur Europe 1).

Des contours flous, un impact mineur

L’initiative est intéressante, même si la plupart des box ont déjà des fonctions similaires, néanmoins son impact pourrait être très limité.

Pour aller plus loin

Box internet : le gouvernement veut mettre en veille les box internet quand elles ne sont pas utilisées

Nous avions calculé précédemment la consommation moyenne d’une box internet et ce qu’elle nous coûte.

Une Livebox 5, par exemple, consomme environ 55 kWh par an (environ 6,2 Watts en moyenne). En 2022, les Français payent en moyenne 0,174 0 euro TTC par kWh (option base), ce qui donne 10 euros de coût par an approximativement. D’un point de vue économique, l’impact d’une mise en veille prolongée quelques heures par jour sera donc très mince. Concernant la consommation d’énergie, on parle également d’une économie en marge, puisque la box resterait allumée dans tous les cas.

Orange a auparavant envoyé un communiqué de presse pour évoquer son mode « veille prolongée » (en fait veille profonde) présent sur la Livebox 6. Ce dernier permet de réduire sa consommation d’énergie de 95 %… mais ce mode coupe toutes les fonctionnalités de la box. L’énergie utilisée sert uniquement à sortir la box de son mode veille.

Depuis une perspective pratique, couper l’accès internet sans fil de sa box pourrait avoir des conséquences négatives sur l’utilisation d’appareils connectés essentiels. On peut citer, par exemple, les caméras de sécurité, les thermostats connectés, les détecteurs de fumée connectés, et d’autres systèmes connectés.

Dans tous les cas, cette action rentre dans une cohérence individuelle évidemment importante et nécessaire face aux enjeux actuels, dont le dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, ainsi que l’augmentation du coût de la vie.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 15,99€ 40,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 10 octobre Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 23€ Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 10 octobre Débit jusqu'à 500 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 2 mois offerts 22,99€ 41,99€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.