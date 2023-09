Plus besoin de chercher : Bouygues Telecom propose la meilleure offre fibre de cette rentrée

Et si Bouygues Telecom proposait l’offre fibre la plus avantageuse du moment ? Débit élevé, TV 4K, téléphonie : le tout pour moins de 20 euros par mois pendant un an. Difficile de faire mieux comme offre de rentrée, non ?

C’est un fait : la rentrée, et le mois de septembre plus généralement, sont des périodes propices aux déménagements. L’occasion de faire le tri dans ses affaires, de changer d’air, bref, de repartir de zéro dans un nouveau logement. Mais une période qui s’avère aussi couteuse à bien des égards. Caution, déménagement, travaux, souscriptions diverses et variées : les postes de dépense sont nombreux et les dépenses peuvent s’accumuler pour venir grever votre budget et vos économies.

Chaque économie est donc bonne à prendre, et Bouygues Telecom l’a bien compris. En ce moment, l’opérateur propose l’une des meilleures offres fibre disponibles sur le marché. Un abonnement qui propose, pour moins de 20 euros par mois, un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s, des appels téléphoniques et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes incluses.

Service, installation, résiliation : une offre clef en main

Vous cherchez une offre simple, qui va à l’essentiel, et vous propose tous les services dont vous pourriez avoir besoin ? Cette Série Spéciale Bbox Fibre possède tous les atouts nécessaires pour vous combler. Une offre triple play dans la plus pure tradition, qui vous permettra de bénéficier :

d’une box pour vous connecter à la fibre Bouygues Telecom ;

d’appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ;

d’un décodeur TV.

Une offre déjà bien achalandée, surtout si l’on considère son tarif fixé à 19,99 euros la première année de souscription, mais qui possède aussi la qualité de services de Bouygues Telecom. Concrètement, vous bénéficierez :

de démarches allégées, puisque c’est Bouygues qui s’occupe de résilier votre ancien contrat (et rembourse jusqu’à 100 euros les frais de résiliation) ;

d’une installation de votre fibre et de votre Bbox par des professionnels ;

d’un internet garanti dès le premier jour de souscription grâce à une clef 4G et 200 Go de data ;

d’un service client disponible et à l’écoute, que vous pouvez contacter 7 jours sur 7 par téléphone au 1064.

Pourquoi choisir la Série Spéciale Bbox Fibre de Bouygues Telecom ?

Eh bien sans doute parce qu’il s’agit de l’une des offres les plus complètes disponibles à l’heure actuelle. Bouygues Telecom n’a pas lésiné sur les moyens et propose non seulement une connexion internet solide, mais également une offre TV riche, bardée d’option qui ne manqueront pas de ravir les amateurs du petit écran.

Côté internet, Bouygues vous donne accès à la fibre avec des débits particulièrement honnêtes. Ils sont mesurés à 700 Mb/s en envoi, et 1 Gb/s en téléchargement. De quoi, par exemple, télécharger les 130 Go de Starfield en un peu plus de 18 minutes, ce qui est loin d’être anodin.

Côté TV, Bouygues n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Outre un accès à plus de 180 chaînes, qui comprend le bouquet TNT, mais aussi des chaînes spécialisées comme MTV, Game One, Paris Première ou Gong, l’opérateur vous fournit un boitier TV 4K très complet. Ce dernier vous permet bien évidemment, si vous avez l’écran ad hoc, de profiter des programmes diffusés en 4K, et par ailleurs d’accéder aux replays de chaînes qui le proposent.

Un enregistreur capable d’accueillir 100 heures de programme, et la possibilité de mettre le direct en pause sont aussi de la partie. Enfin, ce boitier TV vous permet d’accéder aux joies de la TV connectée via Android TV. De quoi, par exemple, regarder Netflix, CANAL+, Disney+ ou YouTube directement sur votre téléviseur.

Comment souscrire à la Série Spéciale Bbox Fibre Bouygues Telecom ?

On vous l’a déjà dit, ce forfait donne dans la simplicité. Et cela s’applique bien assurément au processus de souscription puisqu’il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom pour découvrir cette offre. Après avoir vérifié que vous êtes bel et bien éligible à la fibre (cela ne fait pas de mal), il vous suffit de demander la conservation de votre numéro de fixe pour que l’opérateur prenne le relais.

Après lui avoir fourni votre RIO (en composant le 3179 depuis votre ligne), Bouygues Telecom se charge de résilier votre forfait auprès de votre ancien opérateur, et d’ouvrir une nouvelle ligne. Le tout sans aucune interruption de service grâce à la clef 4G et au 200 Go de data qu’il vous fournira.

Combien coûte la Série Spéciale Bbox Fibre de Bouygues Telecom ?

Dernier argument en faveur de cette offre de rentrée Bouygues Telecom : son prix. L’opérateur fait très fort puisqu’il divise presque par deux le tarif de la Bbox Fibre. Habituellement proposée à 37,99 euros par mois, vous pouvez l’obtenir en ce moment à 19,99 euros. Un tarif très avantageux au vu des prestations proposées.

Cette Série Spéciale Bbox Fibre est proposée avec un engagement d’un an. Passé cet engagement, l’abonnement sera automatiquement renouvelé à son tarif normal, soit 37,99 euros par mois. N’oubliez donc pas de noter la date anniversaire de votre forfait.