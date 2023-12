Avant Noël, Bouygues Telecom offre 2 mois d’abonnement sur ces forfaits fibre

Le Black Friday est terminé, mais les bons plans continuent chez Bouygues Telecom. L’opérateur offre ainsi deux mois d’abonnement sur ses forfaits fibre Bbox Must et Bbox Ultym. Une économie plus que bienvenue à l’approche de Noël.

À l’approche des fêtes de fin d’année, toutes les économies sont bonnes à prendre. C’est ce que vous propose Bouygues Telecom avec ses offres Bbox Must et Bbox Ultym à prix réduit pendant six mois. Mieux encore, l’opérateur vous rembourse deux mois d’abonnement. Une souscription d’un an ne coûte donc que 10 mensualités au lieu de 12.

Concrètement, le forfait Bbox Must assure un débit allant jusqu’à 1 Gb/s pour 26,99 € par mois (pendant 6 mois) alors que le forfait Bbox Ultym affiche un débit grimpant jusqu’à 2 Gb/s pour 32,99 € mensuels (pendant 6 mois).

Deux box, deux formules, la même excellence

Avec ses deux forfaits fibre, Bouygues Telecom veut répondre aux besoins de celles et ceux en quête d’une offre puissante et généreuse, adaptée aux grands consommateurs de divertissement.

La Bbox Must fournit une connexion au débit montant allant jusqu’à 1 Gb/s et au débit descendant allant jusqu’à 700 Mb/s. Une vitesse de connexion plus que rapide, qui permet de récupérer des fichiers volumineux ou des films 4K en quelques minutes.

Cette box Internet en Wi-Fi 6 est fournie avec un boîtier TV 4K qui donne accès à plus de 180 chaînes. Son interface Android TV lui permet de profiter de nombreuses applications de streaming. D’ailleurs, les six premiers mois, Bouygues Telecom offre l’accès aux services Prime Video et Universal+. Il est aussi possible d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes pour rattraper une émission plus tard.

Pour les amoureux du divertissement, la Bbox Ultym va plus loin. En termes de débit déjà, puisque la vitesse de téléchargement peut grimper jusqu’à 2 Gb/s. Un jeu comme Alan Wake 2 ne prend que six minutes à récupérer. D’autant que la box Internet fournie est compatible avec la norme Wi-Fi 6E, pour un débit optimal.

Là aussi, un boîtier TV 4K est de la partie. Avec un avantage supplémentaire par rapport à l’offre Bbox Must : un abonnement de 6 mois à Disney+ est offert en plus de ceux à Prime Video et Universal+.

Dans les deux cas, l’abonné jouit d’une ligne téléphone avec les appels en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. La limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, il sera nécessaire de débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait.

Un joli cadeau de Noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, Bouygues Telecom fait un beau cadeau aux internautes. Non seulement l’opérateur baisse les prix de ses forfaits pendant six mois, mais il rembourse également deux mois complets d’abonnement.

Ainsi, le forfait Bbox Must affiche un prix de 26,99 euros durant 6 mois, avant de repasser à 42,99 euros mensuels. De son côté, le forfait Bbox Ultym est proposé à 32,99 euros par mois pendant 6 mois. À l’issue de ce délai, il est facturé 52,99 euros par mois. Pour profiter des deux mois gratuits, vous n’avez qu’à remplir ce formulaire. Lorsque les conditions sont remplies, l’opérateur vous rembourse les deux mois d’abonnement par le biais d’un virement bancaire.

Loin des abonnements classiques qui requièrent une longue fidélité, les forfaits Bbox Must et Ultym ne demandent qu’un an d’engagement. Après quoi, l’utilisateur est libre de diriger sa souscription.

Souscrire les forfaits de Bouygues Telecom

Ces forfaits aux prix très avantageux ne posent aucune difficulté au moment de la souscription. Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de changement d’opérateur. Même les éventuels frais de résiliations (jusqu’à 100 euros) sont pris en charge par l’opérateur.

Il est, bien entendu, possible de vérifier son éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. La conservation de son numéro de ligne actuel est également proposée. Il suffit alors de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet. Enfin, l’application mobile fournie par Bouygues Telecom permet d’évaluer le niveau du réseau Wi-Fi dans un logement. Un outil pratique pour optimiser le placement de sa box internet et des périphériques liés.