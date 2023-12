Pendant quelques jours, cette offre box vous permet de mettre un TV QLED sous le sapin

Pour la fin d'année, Bouygues Telecom sort l’artillerie lourde : pour la souscription à sa meilleure offre fibre, l’opérateur vous permet de vous offrir un excellent Smart TV Samsung pour le tiers de son prix.

Noël est la période de prédilection des feel good movies. Lové dans un gros plaid, un chocolat chaud dans une main, la télécommande dans l’autre, c’est un moment parfait pour se retrouver en famille. Et il ne faudrait pas le gâcher avec un téléviseur vieillissant ou une connexion à votre box TV capricieuse. Et si on vous disait que jusqu’au 11 décembre, Bouygues Telecom propose de régler ces deux problèmes en un seul coup avec une offre combinant sa Bbox Ultym Smart TV à 52,99 euros par mois et une réduction conséquente sur les excellents Smart TV QLED Samsung TQ65Q60C et le modèle UHD 65CU7105 qui passent respectivement à 399 et 199 euros.

Les Smart TV de Samsung sont au tiers de leur prix

Profiter d’une offre riche en films et séries sur un grand écran de 65 pouces, c’est la promesse des deux Samsung Smart TV proposés par Bouygues Telecom. Grâce à leur connectivité internet, vous pourrez accéder sur une seule et même interface à toutes vos applications de streaming, le généreux bouquet TV de Bouygues Telecom et les éventuelles plateformes de gaming auxquelles vous aurez connecté votre console via le Gaming Hub inclus sur les TV Samsung. Tous vos contenus vidéo/vidéoludiques se retrouvent ainsi accessibles facilement sur un seul et même appareil.

Côté affichage, les deux téléviseurs offrent une image d’une excellente qualité en utilisant cependant deux technologies d’affichage différentes :

le Smart TV TQ65Q60C profite de la technologie QLED, un système exclusif à Samsung. En plus des LED qui génèrent la lumière, Samsung a appliqué une couche de nano cristaux liquides qui optimisent l’affichage des couleurs et des contrastes pour un rendu extrêmement proche de la réalité ;

le Smart TV 65CU7105 exploite quant à lui la technologie LED. Les noirs sont un peu moins profonds, mais la qualité d’image Ultra HD offre un excellent rendu pour le prix de base.

Les deux produits proposent par ailleurs une compatibilité avec SmartThings, l’interface de Samsung qui permet de gérer toute la domotique installée dans votre maison. Via l’application, vous pourrez également profiter sur les deux téléviseurs de AI Smart Energy Mode pour adapter votre consommation électrique à vos besoins. Les TV pourront ainsi adapter la luminosité de l’écran à l’envi.

Grâce à l’offre Bouygues Telecom, vous pourrez enfin profiter des promotions suivantes :

Une offre fibre pour vous offrir un hiver connecté

Pour aller avec votre nouveau téléviseur, quoi de mieux qu’une offre fibre performante et pensée pour les Smart TV ? Avec son offre Bbox Ultym Smart TV, Bouygues Telecom répond parfaitement à cette problématique. Pour 52,99 euros par mois et un engagement de deux ans, l’opérateur propose un menu complet comprenant :

une box internet qui gère le Wi-Fi 6E ;

un débit descendant allant jusqu’à 2 Go par seconde ;

un débit montant allant jusqu’à 900 Mo par seconde ;

l’accès à une Mini box 4G de 50 Go sur demande pour pallier une panne de réseau ou un déplacement ;

jusqu’à 2 répéteurs Wi-Fi 6 inclus ;

plus de 180 chaînes depuis l’application B.tv+ ;

un enregistreur TV 100 h.

Avec son offre complète, Bouygues Telecom vous permet donc de profiter de la meilleure connexion possible pour profiter des services de votre Smart TV, mais vous offre aussi un réseau accessible dans toute la maison grâce à ses répéteurs. Un membre de votre famille n’a pas envie de regarder pour la 67ᵉ fois votre film préféré ? Il peut sans souci aller binge watcher sa série préférée dans son lit sur son service de streaming préféré sans rencontrer la moindre latence de connexion.

Vous n’avez pas d’abonnement à la moindre plateforme de streaming ? Ça pourrait bien changer, car en ce moment, si vous souscrivez à l’offre BBox Ultym Smart TV, l’abonnement à trois plateformes de streaming est inclus gratuitement pendant six mois. Ainsi, vous profiterez de :

Amazon Prime offert pendant six mois puis 6,99 euros par mois ;

Disney + standard offert pendant six mois puis 8,99 euros par mois ;

Universal + offert pendant six mois puis 5,99 euros par mois.

Une excellente occasion pour rattraper votre retard sur la série Ahsoka, The Last of Us, ou encore E.T. par exemple.

Comment souscrire à l’offre de Bouygues Telecom ?

Pour bénéficier de la Bbox Ultym Smart TV à 52, 99 euros par mois avec engagement deux ans et profiter de l’offre sur les Smart TV de Samsung, c’est extrêmement simple. Il vous suffit tout d’abord de tester votre éligibilité en rentrant votre adresse postale. Si votre résidence est éligible à la fibre, vous n’aurez plus qu’à glisser l’offre box dans votre panier. Une fois l’opération effectuée, si vous souhaitez conserver votre numéro fixe, il vous faudra vous munir de votre numéro RIO, et c’est tout. Une fois votre panier validé et payé, vous recevrez un mail de Samsung vous proposant votre offre de réduction. Il ne vous reste plus qu’à commander votre TV et profiter de vos meilleures soirées télé.