Mois gratuit et option offerte : découvrez la très belle offre fibre de RED pour la fin d’année

Comment bien choisir son offre fibre ? C'est une question épineuse à laquelle RED possède peut-être une réponse. En ce moment, l’opérateur propose un abonnement très complet, à un prix raisonnable, et vous offre même quelques menus cadeaux pour faire bonne mesure.

Lorsque l’on cherche à changer son abonnement internet, il existe de nombreux critères à prendre en compte. Au-delà du choix entre ADSL et fibre, très largement dépendant de l’endroit où l’on vit, la question est de savoir : de quoi ai-je vraiment besoin, et surtout, à quel prix ? Selon les opérateurs, les tarifs peuvent très largement varier en fonction des prestations offertes.

C’est là qu’intervient RED. En ce moment, et pour quelques jours encore, l’opérateur propose une offre fibre particulièrement complète (internet, TV et téléphone), modulable, et surtout, très abordable. Avec un tarif de base fixé à 24,99 euros par mois, l’offre a le très gros avantage d’être sans engagement et sans hausse de prix après quelques mois. Argument supplémentaire en la faveur de la proposition de RED : l’opérateur vous offre un mois gratuit ainsi que les appels illimités vers les mobiles en France.

Internet, TV et téléphone : une offre fibre complète et efficace

Dans le petit milieu des opérateurs internet, l’offre proposée par RED est connue sous le nom de Triple Play. Un terme qui désigne le fait que cet abonnement propose non seulement l’accès à internet, mais aussi un volet télévision et un volet téléphonie. Une offre complète donc, qui couvre tous les besoins du foyer en une seule fois.

Côté internet, cette offre à 24,99 euros par mois propose un accès à la fibre sur le réseau SFR. Une fibre qui permet d’atteindre des débits allant jusqu’à 500 Mb/s que ce soit en téléchargement ou en upload. La connexion est assurée par la SFR Box 7, compatible avec le Wi-Fi 5, et qui dispose de quatre ports Ethernet pour y connecter tous vos appareils.

La partie télévision, de son côté, va à l’essentiel. Cet abonnement vous permet d’accéder aux 35 chaînes de la RED TV, en direct ou en replay, depuis l’application ad hoc ou depuis votre navigateur.

Pour la téléphonie, enfin, cet abonnement donne dans le classique, avec toutefois une petite surprise à la clef. Si l’offre n’inclut d’habitude que les appels vers les fixes de plus de 100 pays en illimité, RED a décidé de vous faire bénéficier gratuitement des appels illimités vers les mobiles en France.

Une offre qui s’adapte à vos envies

Si l’offre proposée par RED est déjà très intéressante dans sa version « de base », elle est personnalisable grâce à diverses options.

Il est ainsi possible, pour 7 euros de plus par mois, d’augmenter le débit de votre connexion. Au lieu de 500 Mbit/s, vous obtenez jusqu’à 2 Gbit/s partagés en téléchargement, et jusqu’à 700 Mbit/s en upload. Pour ne rien gâcher, vous profitez aussi de la version supérieure de la SFR Box, compatible avec le Wi-Fi 6.

Il est aussi possible d’améliorer l’expérience côté télévision avec deux options :

pour 3 euros par mois, vous pouvez obtenir le décodeur Connect TV, un boitier Android TV qui vous permet d’accéder à vos applications de SVoD directement sur votre téléviseur. Il permet aussi d’accéder simplement à tous les contenus 4K, pour peu que votre matériel soit compatible ;

en échange de 2 euros supplémentaires par mois, vous pouvez aussi accéder à un bouquet de 100 chaînes supplémentaires comme MTV, Paris Premiere, Teva ou encore Paramount Channel.

Découvrez la fibre RED à partir de 24,99 euros par mois

Si vous souhaitez souscrire à un abonnement fibre chez RED, rien de plus simple. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur et de choisir l’abonnement fibre à 24,99 euros par mois. En choisissant la conservation du numéro grâce à votre RIO (obtenu par un simple appel au 3179), c’est RED qui prendra les choses en main et s’occupera de toutes les démarches auprès de votre ancien opérateur.

Une fois le processus effectué, vous bénéficierez d’un raccordement gratuit à la fibre si besoin est, et pourrez même bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 euros sur vos frais de résiliation. Et si jamais vous avez un pépin, ou que quelque chose n’est pas clair, la #TeamRED est là pour vous assister 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h.

L’abonnement fibre RED 500 Mbit/s, sans engagement, est proposé à 24,99 euros par mois. Pour quelques jours encore, vous pouvez obtenir un mois d’abonnement offert, et la gratuité des appels vers les mobiles en France.