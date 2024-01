Des smartphones Xiaomi Redmi dès 69 euros : RED casse les prix pour les soldes d’hiver

Durant les soldes d’hiver, RED met à l’honneur la marque Xiaomi. En optant pour l'un de ses forfaits mobiles, comme l'offre 130 Go avec 5G offerte, l’opérateur vous permet d’accéder à plusieurs modèles récents, dont le Redmi Note 12 5G, à prix mini.

Si Xiaomi est devenu un incontournable sur le marché des smartphones haut de gamme, le constructeur est aussi reconnu pour sa marque Redmi et ses modèles abordables. Le Redmi Note 12 5G officialisé en avril dernier à 349,90 euros en est un bel exemple et s’affiche actuellement à prix réduit chez RED.

Jusqu’au 5 février, l’opérateur vous permet de l’obtenir pour seulement 189 euros (après ODR de 40 euros) en souscrivant au forfait de votre choix, comme celui de 130 Go sans engagement à 13,99 euros par mois avec la 5G offerte. RED a aussi pensé aux plus petits budgets et propose le Redmi A2 à tout juste 69 euros (après ODR de 20 euros).

Xiaomi Redmi Note 12 5G : le confort d’un grand écran

Si vous utilisez votre smartphone essentiellement pour regarder des vidéos en streaming, scroller sur votre fil Instagram ou pour lire les news, le Redmi Note 12 5G apporte un réel confort à l’usage.

Xiaomi l’a doté d’un lumineux écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Le panneau profite même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garant d’une belle fluidité d’image. Le Redmi note 12 5G étant en prime propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 et par 4 Go de mémoire vive, il dispose des ressources nécessaires pour jouer à une large sélection de jeux mobiles.

Et ce n’est pas le manque d’autonomie qui vous fera défaut, car ce smartphone bénéficie d’une large batterie de 5000 mAh, permettant de tenir jusqu’à deux jours avec une charge pleine.

Enfin, le Redmi Note 12 5G propose un appareil photo polyvalent, comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un second de 8 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro. L’ensemble est capable de filmer en 1080p.

Noté 8/10 par Frandroid, le Redmi Note 12 5G est disponible jusqu’au 5 février chez RED au prix réduit de 189 euros (après ODR de 40 euros), sous réserve de l’accompagner de l’un de ses forfaits mobiles, quelle que soit l’offre choisie.

Xiaomi Redmi A2 : l’essentiel à tout juste 69 euros

Vous n’avez que faire des fonctionnalités avancées d’un smartphone ou bien vous recherchez un mobile pour votre ligne secondaire ? RED offre actuellement le Redmi A2 à 69 euros avec ses forfaits mobiles sans engament.

Pour ce modèle dévoilé en mars dernier, Xiaomi a décidé d’aller à l’essentiel. Au programme : un écran HD+ de 6,52 pouces, confortable pour naviguer sur internet, un double capteur photo arrière de 8 mégapixels compatible HDR et une caméra frontale de 5 mégapixels.

Pour autant, la marque n’a pas lésiné sur le design et a revêtu son Redmi A2 d’un dos texturé à effet cuir, offrant de surcroît une bonne prise en main du smartphone.

Mais la véritable force de ce modèle réside dans sa batterie de 5000 mAh, offrant plus d’une journée d’autonomie en utilisation normale et jusqu’à 19 heures en lecture vidéo. De quoi s’occuper dans les transports en commun ou à sa pause déjeuner, sans risquer de tomber en rade avant la fin de la journée.

Pendant les soldes, ce smartphone est accessible chez RED à seulement 69 euros (après ODR de 20 euros), au lieu de 99 euros, sous réserve de l’accompagner du forfait de votre choix.

Un copieux forfait pour ne jamais être à court

Pour profiter de ces smartphones Redmi au meilleur prix, RED vous invite à les associer à l’un de ses forfaits mobiles sans engagement. Son offre 130 Go est d’ailleurs l’une des plus généreuses du moment.

Pour 13,99 euros par mois, l’opérateur promet :

130 Go de données mobiles, dont 27 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM ;

la qualité du réseau 5G de SFR ;

l’absence de durée d’engagement ;

un prix qui n’augmente pas au bout d’un an.

Avec une telle enveloppe et une connectivité 5G offerte avec ce forfait, vous pouvez surfer sur internet sans (presque) compter, faire le plein de contenus sVOD et même échanger en vidéo avec vos proches. La consommation moyenne des Français étant de 15,9 Go par mois, vous avez même de quoi partager votre connexion avec votre tablette et votre PC en cas de besoin.

Et si vous envisagez de partir prochainement en voyage à l’étranger, ce forfait dispose d’une option « international » à 5 euros par mois comprenant 35 Go de données mobiles utilisables depuis l’Europe et les DOM, et dont 20 Go pour la Suisse, l’Andorre, les États-Unis et le Canada (déductibles des 35 Go). Très pratique, celle-ci peut être souscrite juste avant votre départ et résiliée sans frais au bout d’un mois.