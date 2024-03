Cette offre fibre en série spéciale s’adresse à ceux qui en ont marre de payer plus de 40 €/mois

Aucun doute, Bouygues Telecom sait traiter ses abonnés comme des princes. L’opérateur propose ainsi à ses clients B&You de bénéficier d’un (bon) abonnement fibre à un tarif préférentiel. Une box internet avec un gros débit, une option TV bien pensée, sans engagement et un prix bas.

Une fois encore, Bouygues Telecom prouve qu’il n’est pas nécessaire de changer d’opérateur tous les six mois pour réduire ses factures mensuelles. Avec son forfait Bbox en série spéciale, Bouygues Telecom permet à ses abonnés B&You de profiter de la fibre et d’un forfait téléphonique pour moins de 40 euros par mois.

Une offre franchement généreuse puisqu’elle garantit un débit allant jusqu’à 1 Gb/s, un boîtier TV 4K, le tout sans engagement.

Un débit musclé

Entre les jeux vidéo qui pèsent de plus en plus lourd, l’essor des plateformes de streaming et la multiplication des objets connectés, il est impératif d’avoir une connexion Internet rapide.

C’est pour répondre à tous ces besoins que la Bbox en série spéciale livre un débit montant allant jusqu’à 1 Gb/s. Le débit descendant, lui, culmine à 700 Mbit/s. Une telle vitesse permet de télécharger un jeu de 100 Go en moins de 15 minutes, de jouer en ligne sans subir de latence due à la connexion, ou encore de regarder un film ou une série en streaming avec une qualité d’image optimale.

La Bbox en série spéciale fournit également une ligne téléphonique fixe. Depuis celle-ci, l’abonné peut appeler en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Une limite à 199 correspondants différents est cependant imposée. Bien entendu, il est possible de dépasser ce nombre, à condition de payer quelques euros supplémentaires en hors forfait.

Un boîtier TV bien pourvu

En plus de sa connexion Internet musclée, l’offre Bbox en série spéciale intègre un boîtier TV 4K ultra-complet. Avec cette box qui se branche sur le téléviseur, l’abonné accède à un généreux bouquet de 180 chaînes, comprenant les chaînes classiques de la TNT, ainsi que des chaînes plus spécialisées comme MTV, Comedy Central ou 13ᵉ Rue. Celles et ceux ayant loupé leur émission favorite peuvent la rattraper en replay et même enregistrer les futurs épisodes grâce à une option qui permet la sauvegarde de 100 heures de programmes.

Avec l’interface Android TV du boîtier TV, les sérivores peuvent télécharger de nombreuses applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+.

Le meilleur rapport qualité-prix du moment

Le réel avantage de ce forfait Bbox en série spéciale est sans conteste son prix. Les abonnés d’un forfait B&You (dont la tarification démarre à 6,99 €/mois) bénéficient d’une remise qui fait tomber ce forfait fibre à 29,99 €/mois. Concrètement, les clients Bouygues Telecom dépensent moins de 40 € tous les mois pour leurs abonnements. Une force lorsque l’on sait que ce type de prestation est souvent facturé de 50 à 75 euros chez les autres acteurs du marché.

Surtout, Bouygues Telecom laisse les mains libres à ses abonnés puisque ce forfait fibre est sans engagement.

Comment souscrire à la Bbox en série spéciale ?

Seuls les clients B&You peuvent jouir de ce forfait fibre en série spéciale. Pas de panique pour les autres, l’opérateur a mis en place un combo fibre+forfait qui permet de bénéficier de ce tarif préférentiel.

D’autant que Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de changement d’opérateur et de résiliation. Lors de la souscription, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre et de conserver son numéro de ligne actuel, en renseignant simplement son code RIO. L’ouverture et l’installation de la nouvelle ligne se font sans la moindre interruption des services Internet.