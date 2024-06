Bouygues Telecom réduit encore de 40 % le tarif de son offre fibre la moins onéreuse

Les soldes estivales ne démarrent que dans quelques semaines et pourtant Bouygues Telecom baisse déjà le prix d’un de ses forfaits fibre phares. Une offre bienvenue qui permet de baisser le montant de ses factures avant les vacances.

Pas besoin d’attendre les périodes de soldes pour adoucir ses dépenses mensuelles. Dès à présent, le forfait Bbox Fit de Bouygues Telecom voit son prix fondre de 40 %. Ce forfait fibre très complet passe ainsi à 19,99 euros par mois, pendant un an, contre 32,99 euros mensuels en temps normal.

Du très haut débit constant

La Bbox Fit est l’offre de base de Bouygues Telecom. Elle se contente de vous fournir l’essentiel : une bonne connexion à Internet et c’est tout. Elle est le compagnon parfait pour celles et ceux qui veulent simplement naviguer sur le Web, ou qui ont besoin d’un bon débit pour télécharger des fichiers volumineux et jouer en ligne. Côté performances, l’abonné bénéficie d’un débit descendant allant jusqu’à 400 Mbit/s et un débit en envoi pouvant culminer à 400 Mbit/s. Concrètement, un jeu comme Helldivers 2 (100 Go à télécharger, tout de même) n’a besoin que de 35 minutes pour être installé sur son disque dur.

En cas de doute concernant le débit, Bouygues Telecom met à disposition une application mobile pour évaluer le niveau du Wi-Fi dans un logement afin d’optimiser le placement de la box Internet.

Outre cet excellent débit, la Bbox Fit fournit une ligne téléphone fixe. Celle-ci permet d’appeler en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Attention, il n’est possible de téléphoner qu’à 199 correspondants différents. Au-delà, quelques euros seront demandés pour couvrir le hors-forfait.

Un prix tout doux la première année

À l’aide d’une simple remise, Bouygues Telecom parvient à proposer l’un des forfaits fibre les plus abordables de ce milieu d’année. La Bbox fit affiche actuellement un prix de 19,99 euros par mois pendant 12 mois (avec engagement de 12 mois), soit une jolie remise de 40 %. Passé ce délai, le coût de l’abonnement retourne à 32,99 euros.

Enfin, la Bbox Fit ne demande qu’un an d’engagement. Une fois cette durée atteinte, l’abonné peut gérer sa souscription comme il l’entend.

Souscrire au forfait Bbox Fit

Comme toujours, il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom pour tester son éligibilité à la fibre. Il ne faut ensuite que quelques clics pour souscrire au forfait Bbox Fit.

Aucune prise de tête à envisager lors de la souscription puisque toutes les démarches de changement d’opérateur sont prises en charge par Bouygues Telecom. Même les éventuels frais de résiliation jusqu’à 100 euros sont couverts par l’opérateur.

Il est aussi possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe.