Orange lance une offre Triple Play pensée pour les foyers à faibles revenus. En plus du tarif préférentiel, l’offre comprend aussi l’achat d’un ordinateur portable reconditionné à petit prix.

En France, seuls 77% des foyers à faibles revenus disposent d’une connexion à Internet au domicile, contre 96% pour les foyers à hauts revenus. Les bons plans ont beau être multiples dans le secteur des télécoms, ils demandent une certaine aisance avec l’informatique et une surveillance de la part des intéressés pour y souscrire. Orange s’est allié à des associations spécialisées dans l’inclusion numérique pour lancer une offre « Coup de pouce Livebox » spécialement pensée pour les foyers à faibles revenus.

Internet, TV et téléphone pour 19,99 euros par mois

Ce forfait est une offre Triple Play qui comprend un accès à Internet jusqu’à 300 mb/s en Fibre, ou jusqu’à 15 Mb/s en ADSL et 50 Mb/s en VDSL, avec les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et jusqu’à 110 destinations à l’étranger, et un accès à 160 chaînes de télévision. L’abonnement est proposé à 19,99 euros par mois, contre 36,99 ou 41,99 euros pour les abonnements équivalents en ADSL ou Fibre.

L’offre ne comprend ni frais de résiliation ni durée d’engagement, mais il faudra s’acquitter de 40 euros de frais d’activation pour le service TV. On regrettera également que les appels vers les téléphones mobiles en France métropolitaine ne soient pas inclus, alors qu’ils le sont vers les mobiles des États-Unis et du Canada.

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de cette offre, il est nécessaire de justifier un quotient familial CAF ou MSA égal ou inférieur à 700 euros. Voici les pièces justificatives demandées par Orange :

une attestation CAF/MSA avec le quotient familial

un RIB

une carte d’identité, un passeport, une carte de séjour ou une carte de résident en cours de validité

un justificatif de domicile

La souscription se fera en boutique Orange exclusivement. Tous les 12 mois, Orange contactera l’abonné pour vérifier l’éligibilité et proposer un changement d’offre le cas échéant. En l’absence de réponse, l’opérateur résiliera l’abonnement.

Un PC reconditionné à 175 euros et garanti 1 an

En complément de cet abonnement, Orange propose à ses clients d’acquérir un PC reconditionné sous Windows 10 à 175 euros pendant les 3 mois suivant la souscription. L’opérateur précise que la machine est garantie 1 an et qu’elle propose les caractéristiques suivantes :

Windows 10

écran de 14 pouces

4 Go de RAM

128 Go de stockage

Attention, ce PC n’est proposé que du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020 et dans la limite des 200 premières commandes. Un peu mesquin.