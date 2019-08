Article sponsorisé par SFR

SFR vient de lancer sa nouvelle box, la SFR Box 8 Xperience. Une box qui embarquent de nombreuses technologies : WiFi 6, support 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos, nouvelle interface et assistant vocal. Elle est disponible depuis aujourd’hui pour seulement 5 euros par mois.

Présentée à la presse le 18 juillet dernier, la SFR Box 8 Xperience a patienté environ un mois avant d’emprunter le chemin de la commercialisation. Elle est maintenant disponible pour les nouveaux et anciens abonnés SFR en option à 5 euros par mois, sans frais supplémentaire.

Sur le plan de l’esthétisme tout d’abord, cette SFR Box 8 Xperience prend la forme d’une petite enceinte connectée, cubique et disposant de bordures arrondies. Ses dimensions (15 × 15 centimètres) font de ce boîtier un objet à la fois petit et passe-partout, caractérisé par un design sobre mais efficace. La grille de haut-parleur enveloppe la partie avant du modèle, tandis que l’arrière est réservé à la connectique. On y trouve l’essentiel : une alimentation, un port USB Type-C, une prise HDMI et RJ45 Ethernet, ainsi que d’une prise antenne TNT. SFR a tout fait pour qu’elle trouve sa place sur le meuble de la télévision.

Plus qu’une box, la SFR Box 8 Xperience épouse les dernières innovations technologiques pour intégrer un assistant vocal. Cette nouvelle corde à son arc la transforme ainsi en enceinte connectée, détaillée ci-dessous. Surtout, SFR a décidé de mettre les petits plats dans les grands en ajoutant certains éléments ou composants jusque-là rarement aperçus sur une box grand public.

WiFi 6, 4K, Dolby Atmos, quelles sont les technologies embarquées par SFR Box 8 Xperience ?

Du WiFi 6, pour un débit plus rapide et une connexion plus stable. La Box 8 est le tout premier boîtier à supporter cette nouvelle génération de WiFi :

C’est une grande première en France : le modem de la SFR Box 8 Xperience est la toute première à supporter la dernière norme du WiFi, le WiFi 6 (802.11ax). Pour quels avantages ? Un débit plus rapide (de 9,6 Gb/s, contre 3,5 Gb/s pour le Wi-Fi 5), une connexion plus stable, surtout quand vous possédez plusieurs appareils connectés et une latence amoindrie. C’est l’un des principaux atouts du produit, qui fait ici preuve d’innovation en matière de connexion.

Elle est taillée pour la télévision de 2019 : support du 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, mais aussi nouvelle interface TV :

Sa compatibilité avec la 4K apporte également une valeur ajoutée : en augmentant le nombre de pixels, la définition du contenu visionné est meilleure, et l’image se veut donc plus détaillée pour le confort de l’utilisateur. En sachant que de plus en plus d’applications et de services prennent en charge la 4K, sa présence sur la SFR Box 8 Xperience est un bon point. Au même titre que la technologie Dolby Vision, laquelle offre un meilleur réalisme et une image plus vive. Le Dolby Atmos apporte quant à lui une immersion sonore optimisée grâce à sa technologie de rendu audio 3D. Autant d’éléments qui sont encore très rarement proposés sur les box des autres opérateurs.

SFR a également effectué une refonte de son interface TV :

Cette dernière s’articule désormais autour de contenus et non pas de chaînes de télévision. La plateforme s’adapte aux habitudes de l’utilisateur en lui soumettant des suggestions personnalisées selon ses habitudes audiovisuelles. Le boitier regroupe aussi toute une série de services incontournables, à l’image de Netflix, Canal+, BeIn Sports, YouTube et SFR Cine-Series.

Un assistant virtuel pour vous servir

L’une des grandes nouveautés de la SFR Box 8 Xperience réside dans sa capacité à être contrôlée par la voix grâce à l’ajout d’un assistant vocal et la présence d’un micro intégré dans le modèle. Pour ce faire, il suffit de prononcer « OK SFR », et la fonctionnalité s’enclenchera. Mettre en pause, reprendre un programme et rechercher un contenu ou un film en fonction du casting est ainsi envisageable.

D’autres alternatives plus classiques sont proposées, comme la télécommande ou l’application mobile SFR TV 8 Xperience (disponible sur Android et iOS). La Box 8 accueillera via une mise à jour logicielle déployée dans le courant du mois d’octobre prochain l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. En d’autres termes, l’utilisateur sera en mesure de contrôler sa maison connectée (lampes, stores, enceintes) grâce à l’assistant vocal du géant du e-commerce.

Comment bénéficier de la SFR Box 8 Experience ?

Cette nouvelle box est disponible depuis aujourd’hui pour tous les abonnés de SFR et pour les nouveaux. Elle ne coûte que 5 euros par mois, en plus de son abonnement mensuel habituel sans frais supplémentaire. Pour la commander, rien de plus simple, il suffit de suivre ce lien. Enfin, si vous désirez prendre un abonnement Internet fixe chez SFR, il est possible de souscrire à une offre très haut débit SFR, à partir de 15 euros par mois la première année.

