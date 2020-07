Un an après, la Box 8 de SFR est toujours l’une des meilleures box du moment

Disponible depuis le mois d’août 2019, la Box 8 de SFR n’a pas à rougir face à la concurrence récente. Depuis sa sortie, SFR a soigné ses mises à jour et elle est toujours l’une des box les plus avancées technologiquement du marché.

Qui a dit que les box des opérateurs n’avaient plus rien d’excitant technologiquement ? Avec la Box 8, la box Internet de dernière génération de SFR, sortie l’année dernière, l’opérateur a démontré qu’une Box pouvait allier à la fois technologies de pointe, vitesse et praticité. Elle est aujourd’hui disponible sous forme d’option avec un abonnement fibre chez SFR.

Pourquoi la Box 8 de SFR est toujours l’une des meilleures box du moment ?

Pour sa Box 8, SFR n’a pas cherché à concevoir un appareil sophistiqué, imposant et bourré d’options dont vous ne vous vous servirez jamais. Sa conception vise la simplicité : il s’agit d’une box qui permet de profiter au maximum de la vitesse de la fibre, que ce soit par l’intermédiaire de son WiFi 6 surpuissant ou du contenu qu’elle propose pour sa télévision. En d’autres termes : vous n’avez qu’à la brancher pour profiter de sa puissance, sans vous poser d’autres questions.

Une box discrète et serviable

Son design tout d’abord a été pensé pour se fondre dans le salon. Elle prend la forme d’un petit pavé de 15 cm de côté, qui se glisse facilement et discrètement dans le meuble de la télévision. Sa connectique va à l’essentiel : une prise HDMI, une prise RJ45 Ethernet, une prise antenne TNT et un port USB Type-C. Vous branchez votre télévision dessus et vous profitez immédiatement de son interface.

Si la connectique va à l’essentiel, c’est pour mieux privilégier le WiFi. C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments de la Box 8 : c’est la première box française à disposer du WiFi 6. Cette nouvelle norme de WiFi est une véritable avancée : il permet non seulement de profiter de débits très rapides (jusqu’à 9,6 Gb/s) mais surtout d’une connexion beaucoup plus stable entre tous les appareils connectés de votre maison.

Taillée pour la télévision de 2020

À cela s’ajoutent ses fonctionnalités dédiées à la vidéo et à la télévision. La Box 8 est tout simplement taillée pour la télévision de 2020. Elle est compatible avec la 4K, compatible avec la technologie Dolby Vision (une technologie de HDR plus poussée que les autres normes HDR) et la technologie Dolby Atmos (meilleure immersion sonore et rendu audio 3D). La Box 8 est tout simplement l’alliée idéale d’un bon téléviseur et d’un kit Home Cinema.

L’interface de la Box 8 a d’ailleurs été pensée dans ce sens. Lorsque l’on allume la Box 8, celle-ci propose d’abord du contenu en VOD ou SVOD plutôt que des chaînes de télévision. Évidemment, tous les services du moment répondent présents : Netflix, Canal+, beIN Sports, YouTube, mais aussi SFR Cine-Series.

Enfin, la Box 8 n’embarque pas de disque dur. À quoi bon quand on dispose de la fibre ? À la place, SFR vous propose d’enregistrer vos programmes TV directement dans le cloud. Vous avez largement de quoi faire : en prenant la Box 8, vous disposez automatiquement d’un espace de stockage dans le cloud permettant d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programme TV pour pouvoir les consulter depuis n’importe quel appareil connecté à Internet.

De nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement

La Box 8 n’est pas un simple récepteur pour la télévision. C’est surtout une Box qui propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités au gré des mises à jour effectuées régulièrement par les équipes de SFR. En décembre 2019, la Box 8 accueillait ainsi la fonctionnalité « Restart ». Son principe est aussi simple que génial : d’une simple pression sur un bouton de la télécommande il est possible de reprendre depuis le début le programme télé que l’on a pris en cours de route. Parfait pour relancer un film dont vous avez raté la première demi-heure.

En février dernier, SFR a également mis à jour sa Box 8 en augmentant les débits de la Box, jusqu’à 2 Gb/s partagés. Cela signifie que la Box 8 peut désormais recevoir un débit descendant pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s, qu’elle peut ensuite partager entre deux équipements jusqu’à 1 Gb/s. Avec cette mise à jour, vous pouvez donc tout à fait télécharger des jeux sur Steam sans vous soucier de la qualité de la vidéo en 4K que vous regardez sur votre téléviseur via Netflix. SFR promet encore de nouvelles mises à jour matérielles ou logicielles dans les mois à venir. La Box 8 se veut comme une box parée pour le futur et capable de durer dans le temps.

SFR a également intégré une enceinte et un micro dans cette box, car elle possède deux assistants vocaux : « Ok SFR » et depuis quelques jours Alexa d’Amazon. Ils permettent non seulement de contrôler sa télévision par la voix (« Ok SFR lance RMC Sport »), de contrôler les objets connectés de votre logement (« Alexa, allume la lumière du salon ») ou tout simplement de retenir votre liste de course ou de suivre vos livraisons sur Amazon. Simple et pratique.

Découvrez toutes les offres fibres de SFR qui accompagnent la Box 8

La Box 8 de SFR ne prend tout son sens qu’avec une connexion très haut débit, en fibre. C’est pourquoi SFR la propose en option avec ses abonnements fibres. Ils sont au nombre de trois. Pour mieux s’y retrouver dans ces offres, nous avons mis en ligne une page permettant de comparer toutes les offres fibre de SFR.

En quelques clics vous pouvez comparer les différences de débits, de prix, de box et d’options proposées par les forfaits de SFR. Des offres qui sont variées et qui s’adaptent à tous les budgets, à partir de 15 euros par mois (pendant 12 mois puis 38 €/mois avec un engagement de 12 mois) pour l’offre SFR Fibre.

Comment souscrire à l’offre Box 8 de SFR ?

Que vous soyez nouveau ou ancien client de SFR, il est très facile de prendre une Box 8. Elle s’ajoute sous la forme d’une option supplémentaire à son forfait fibre, à hauteur de 7 euros par mois. C’est une option sans engagement, ce qui signifie que si vous voulez revenir à votre ancienne box, il suffit de la résilier en un clic, dans les options de votre compte SFR.

Quel que soit l’abonnement SFR fibre que vous prenez, la Box 8 permet :