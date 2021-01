Le téléviseur Samsung 4K 50 pouces passe à 49 euros avec un abonnement à la fibre

À l’occasion d’une vente flash, Bouygues Telecom baisse le prix du téléviseur 4K Samsung inclus dans son offre Bbox Smart TV. Le modèle de 50 pouces passe à 49 euros, alors qu’il est généralement affiché à 499 euros en vente libre.

Et si votre offre Internet donnait également accès à un téléviseur ? C’est ce que propose Bouygues Telecom dans son offre Bbox Smart TV : une box fibre et un téléviseur Samsung 4K à petit prix avec un accès à un bouquet de 150 chaînes de télévision grâce à l’application B.tv+. Cela vous permet de profiter d’un téléviseur à un tarif très attractif en échange d’un abonnement essentiel pour de nombreuses personnes : celui à Internet.

Grâce à une vente flash, l’offre devient encore plus intéressante puisque le téléviseur Samsung 4K de 50 pouces passe à 49 euros (sans mensualité supplémentaire) pour toute souscription à une offre Bbox Smart TV, contre 499 euros lorsqu’il est vendu seul. C’est un prix défiant toute concurrence pour un téléviseur de cette taille et d’une marque réputée comme Samsung.

Un grand écran à petit prix

C’est le téléviseur Samsung UE50TU7125 qui est proposé avec l’offre de Bouygues Telecom. D’une définition 4K, il dispose d’une grande dalle de 50 pouces, soit 125 centimètres. Malgré son petit prix, ce téléviseur Samsung profite néanmoins d’une belle qualité d’image. Les contrastes sont bons et la fidélité des couleurs est bien respectée, pour une agréable expérience de visionnage.

Enfin, le processeur intégré à ce téléviseur permet d’améliorer la qualité des contenus de définition inférieure à l’Ultra HD (4K). Les contenus SD, HD et Full HD s’affichent ainsi correctement sur le téléviseur, même s’ils n’ont pas été conçus pour être affichés en 4K.

Un TV connecté qui n’a pas besoin de décodeur

Pour cette offre, Bouygues Telecom a eu la bonne idée d’intégrer directement ses services au sein du téléviseur. Ainsi, il n’y pas besoin de brancher un décodeur TV puisque toutes les chaînes de télévision sont disponibles dans l’application B.tv+. Cela a l’avantage de laisser un port HDMI de libre, ainsi que de la place dans le meuble télé.

Samsung oblige, ce téléviseur profite de l’interface Tizen de la marque. Elle profite d’une compatibilité avec les applications les plus populaires : Netflix, Youtube, Molotov, Prime Vidéo, etc. Le téléviseur prend également en charge l’Apple AirPlay 2. C’est le protocole qui permet d’envoyer des contenus sur son téléviseur depuis un appareil Apple (iPhone, iPad et Mac) et sans fil. Il est également possible de contrôler son téléviseur depuis les assistants vocaux Assistant Google et Amazon Alexa.

Du côté des connectiques, le dos du téléviseur comporte entre autres deux ports HDMI, une prise antenne, un port Ethernet ou encore un port USB. Il dispose aussi d’une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth.

De la 4K à 49 euros seulement

Pour cette offre, Bouygues Telecom baisse le prix du téléviseur Samsung UE50TU7125 à 49 euros seulement, contre 499 euros en temps normal. Pour obtenir ce prix, il suffit de souscrire à l’offre Bbox Smart TV de l’opérateur. Cette offre permet de profiter de la fibre si votre logement est éligible. Affichée à 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, cette offre comprend :

un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement (500 Mb/s en upload)

appels illimités vers les fixes et mobiles en France

appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays

l’application B.tv+ pour avoir accès aux chaines TV

la location de la box

Sachez également que Bouygues Telecom prend en charge les frais de résiliation auprès de votre ancien fournisseur d’accès à internet (jusqu’à 100 euros remboursés).

Si la diagonale de 50 pouces ne vous convient pas, sachez que l’offre Bbox Smart TV de Bouygues fonctionne également avec d’autres tailles d’écran, de 43 à 65 pouces.