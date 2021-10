RED : quel forfait mobile abordable choisir ?

Dans la guerre des opérateurs, RED frappe fort avec une offre mobile 30 Go à 10 euros par mois. Un forfait sans engagement qui se place comme l'un des abonnements les plus abordables du moment.

Parmi les nombreuses offres mobiles de l’automne, RED réussit à se démarquer. L’opérateur dégaine de nombreux forfaits abordables, dont un excellent forfait 30 Go à 10 euros par mois

Pour bien comprendre le forfait 30 Go de RED

Tout simplement la meilleure offre à 10 euros du moment

Là où les autres opérateurs se contentent d’offrir 10 Go de 4G pour 10 euros par mois, RED frappe fort en dégainant un forfait mobile sans engagement de 30 Go pour le même prix. Une enveloppe de données mobiles plus que suffisante pour naviguer sereinement sur le web depuis son smartphone ou consommer du contenu en streaming de temps à autre.

Outre ces 30 Go de data, le forfait mobile de RED donne accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Qui plus est, il est possible de profiter de 6 Go de data en itinérance dans ces mêmes destinations.

Combien coûte le forfait 30 Go ?

On vous le disait plus tôt, le forfait mobile 30 Go de RED coûte 10 euros par mois, ce qui revient à 120 euros à l’année. Un prix qui n’est pas amené à doubler au bout d’un an ou deux comme pour de nombreuses offres avec engagement.

Autre avantage, il s’agit là d’un forfait sans engagement. Cela permet de bénéficier d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Quel est le réseau de RED by SFR ?

RED a l’avantage de s’appuyer sur un très bon réseau 4G : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Un débit idéal qui garantit une vitesse de téléchargement proche de celle de la fibre en ligne ou une excellente fluidité du contenu en streaming.

Comment souscrire au forfait 30 Go ?

Devenue une promenade de santé, la souscription à un forfait RED ne prend désormais plus que quelques minutes. Il faut dire que l’opérateur vous accompagne dans toutes vos démarches. Qui plus est, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Bien entendu, il est possible d’opter pour un nouveau numéro.

Une fois l’abonnement validé, l’opérateur se charge automatiquement de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Un premier et unique paiement de 10 euros est nécessaire pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe. La livraison de la carte SIM ne dépasse pas une semaine.

Quels sont les autres forfaits de RED ?

S’il est l’un des forfaits mobiles les plus intéressants du moment, l’offre 30 Go à 10 euros n’est pas la seule de RED. L’opérateur dispose d’une série de forfaits s’adaptant à tous vos besoins. D’autant qu’ils sont tous en promotion.

Le forfait 70 Go à 13 €/mois au lieu de 16 €/mois

Si 30 Go vous semblent trop peu, mais que vous ne voulez pas non plus faire exploser la facture mensuelle, le forfait 70 Go a des arguments susceptibles de vous intéresser.

Déjà, il reste sous la barre des 15 euros. Jusqu’au 18 octobre prochain, ce forfait affiche un tarif mensuel de 13 euros. Un prix qui ne doublera pas une fois la date-butoir passée. Sans oublier qu’il s’agit aussi d’un forfait sans engagement.

De même, l’enveloppe data gagne 40 Go vis-à-vis de son petit frère ce qui vous permet de profiter de plus de divertissement sur votre téléphone et même le transformer occasionnellement en point de connexion mobile.

Le forfait 100 Go à 15 €/mois au lieu de 20 €/mois

Nul besoin de se tourner vers la 5G pour jouir d’une grosse enveloppe data. RED propose un forfait 100 Go à seulement 15 euros par mois, contre 20 €/mois habituellement.

Parfait pour vos déplacements, ce forfait vous permet de transformer votre smartphone en borne Wi-Fi lors de vos voyages en train et ainsi profiter d’une connexion pour travailler où que vous soyez.

Comme tous les forfaits RED, il est entièrement personnalisable, profitant ainsi de nombreuses options telles que 1 To de stockage sur le SFR Cloud ou les appels vers l’Amérique du Nord.

Le forfait 130 Go 5G à 24 €/mois au lieu de 30 €/mois

Ce forfait s’adresse avant tout à celles et ceux qui ont besoin d’une enveloppe data massive et d’un débit ultra-rapide. Pour eux, RED met à disposition 130 Go de données mobiles en 5G.

Une offre qui permet non seulement de profiter d’une centaine d’heures de contenus en streaming, mais aussi de transformer son smartphone en point de connexion mobile sans se retrouver à court de data avant la fin du mois.

Il comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ainsi que 15 Go à utiliser en itinérance.

Mieux, toute nouvelle souscription avant le 18 octobre prochain permet d’obtenir un prix réduit, puisqu’il est proposé à 24 euros par mois au lieu de 30 euros mensuels. Comme tous les forfaits de RED, il est sans engagement.