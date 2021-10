À peine sorti, l’iPhone 13 passe à 279 euros (+8 €/mois) chez SFR grâce au forfait 5G 120 Go

Sorti il y a à peine un mois, l’iPhone 13 s’est immédiatement positionné comme l’un des smartphones phares de cette fin d’année. Voilà pourquoi SFR a décidé de l’intégrer à ses forfaits Bonus Smartphone pour vous permettre de l’acquérir au meilleur prix. Et à 279 euros, cela serait dommage de s'en priver.

Comme à son habitude, Apple n’a pas fait les choses à moitié avec ses derniers iPhone. Présentés le 14 septembre dernier avant d’être commercialisés une semaine plus tard, les quatre terminaux qui composent la gamme iPhone 13 allient avec brio design, ergonomie et performances, notamment grâce à la dernière itération du SoC maison d’Apple, le A15 Bionic.

Au cœur de cette gamme se trouve l’iPhone 13, une version boostée du modèle précédent qui reprend son design et sa philosophie tout en empruntant quelques fonctionnalités à ses homologues Pro. Noté 9/10 en nos colonnes, l’iPhone 13 renouvelle et fait évoluer la recette concoctée avec l’iPhone 12. De quoi le propulser sans aucun problème parmi les terminaux les plus en vue de cette fin d’année.

Habituellement proposé aux alentours de 900 euros, l’iPhone 13 est aujourd’hui disponible à 279 euros (+8 euros par mois) chez SFR dans le cadre de ses forfaits 5G avec Bonus Smartphone. Afin d’obtenir ce tarif extrêmement avantageux, il vous faudra cumuler une ODR de 50 euros et une souscription de 24 mois au forfait 5G 120 Go proposé par l’opérateur.

iPhone 13 : un excellent compromis entre puissance et performances

Placé au cœur de la nouvelle gamme, cet iPhone 13 se présente comme une évolution de l’iPhone 12, dont il emprunte le design et l’ergonomie dans les grandes lignes. Il peut toutefois compter sur quelques nouveautés bien senties, directement empruntées aux modèles Pro.

Puce A15 Bionic : un monstre de puissance inégalé

Qui dit nouvelle génération d’iPhone dit immanquablement nouvelle itération du SoC maison d’Apple. Et autant le dire tout de suite, le constructeur a vu les choses en grand avec son A15 Bionic. Véritable monstre de puissance, cette puce est capable de remplir n’importe quelle tâche sans sourciller, de la simple navigation au jeu 3D le plus exigeant en passant par de la retouche d’images ou de la vidéo.

Pour accompagner la puissance de cette A15 Bionic, l’iPhone 13 peut compter sur deux autres éléments. IOS 15 pour commencer, qui propose une expérience utilisateur simple, fluide et bénéficiant de tout le savoir-faire d’Apple en matière d’ergonomie. Il faut aussi compter sur une dalle OLED de très bonne facture, lumineuse, qui offre une qualité d’image impressionnante quelles que soient les conditions lumineuses. On regrettera cependant l’absence des 120 Hz pour encore plus de fluidité d’affichage.

Une autonomie revue à la hausse

Avec son iPhone 13, Apple à une nouvelle fois fait un pas dans la bonne direction du côté de l’autonomie. Avec de 2h à 2h30 supplémentaires, l’iPhone 13 est désormais capable d’offrir une autonomie supérieure à 36 heures, y compris en cas d’utilisation intense. Apple à particulièrement travaillé sur la gestion des derniers pourcentages de batterie pour proposer une expérience optimisée à ses utilisateurs.

Un double capteur photo pour des clichés incroyables

Afin de proposer une partie photo de qualité pour son iPhone 13, la marque a décidé de reprendre presque tel quel l’excellent double capteur de l’iPhone 12 Pro Max. C’est donc un grand-angle et un ultra grand‑angle chacun de 12 Mégapixels qui équipent ce terminal. Épaulés par les performances du SoC A15 Bionic, ils permettent de réaliser des clichés très propres, y compris en basse luminosité.

Bénéficiant d’une stabilisation améliorée sur le capteur principal, cet iPhone 13 profite aussi du mode vidéo Cinématique pour capturer des images d’une grande qualité grâce à un tracking des sujets filmés offrant des effets de flous d’arrière-plan.

Le forfait SFR 5G 120 Go en bref

Avec ses forfaits 5G, SFR propose chaque mois des prestations premiums taillées pour les derniers smartphones du moment. Vous profiterez ainsi pendant les deux ans d’engagement et plus si vous prolongez votre forfait de :

120 Go d’Internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’Internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Bonus smartphone.

Proposé avec ses forfaits 5G, le Bonus Smartphone de SFR permet d’obtenir de nombreux avantages en lien avec votre terminal. À commencer par une réduction conséquente sur le prix d’achat de votre smartphone, comme en témoigne cet iPhone 13 qui dégringole à 279 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois).

Ce n’est pas le seul avantage tarifaire consenti par l’opérateur, puisque vous pourrez aussi obtenir un bon prix pour la reprise de votre ancien appareil et changer de mobile au meilleur tarif lorsque le besoin s’en fera sentir. Le Bonus Smartphone offre aussi un service de prêt et de réparation que vous pourrez utiliser si jamais il arrive un souci à votre mobile. Casse, vol, panne ou accident ne vous laisseront ainsi plus jamais démuni.

En choisissant de vous engager pour 24 mois, le forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone vous reviendra à 35 euros par mois la première année. Les douze mois suivants, ce forfait reprendra son tarif initial de 50 euros par mois.