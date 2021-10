Google Pixel 6 : le champion de la photo est à 1 € (+8 €/mois) avec ce forfait mobile Bouygues Telecom

À peine lancé, le Google Pixel 6 fait déjà l’unanimité. Mode photo qui frise la perfection, processeur maison et rapport qualité/prix quasi imbattable, cet excellent smartphone cumule les bons points. Mieux, il passe de 649 € en prix de départ à 1 € symbolique (+8 €/ mois pendant 24 mois) en complément avec un forfait Sensation 150 Go. L'offre est cependant limitée et se termine le 2 novembre.

Les offres de précommandes à peine terminées, le Google Pixel 6 chute déjà à 1 € (+8 €/mois pendant 24 mois) grâce à une offre Bouygues Telecom combinant le smartphone et le très bon forfait Sensation 150 Go. C’est probablement le meilleur moment pour vous offrir le meilleur smartphone de Google. Et vous pourrez profiter de cette offre jusqu’au 2 novembre 2021.

Le Google Pixel 6 : un flagship killer qui impressionne

Ce n’est une surprise pour personne : le Google Pixel 6 est probablement l’un des meilleurs smartphones de cette fin d’année. Déjà parce qu’il propose une expérience Android pure sans aucune interface constructeur.

Ensuite parce que, comme tout smartphone Google qui se respecte, il bénéficie d’une durée de mise à jour plus longue que la moyenne des mobiles du marché. Pour le Google Pixel 6, la firme de Mountain View a prévu pas moins de trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation.

Un atout complété par une fiche technique très complète. Google a en effet mis le paquet sur de nombreux points à commencer par l’écran OLED de 6,4 pouces lumineux et parfaitement calibré qui a su séduire la rédaction lors de son test (9/10). Sa belle qualité est complétée par un taux de rafraîchissement de 90 Hz, parfait pour la vidéo et pour certains jeux mobiles.

L’autre gros atout du Google Pixel 6 est indéniablement son double module photo qui bénéficie d’une très belle correction logicielle notamment sur le mode nuit. Le smartphone s’offre ainsi un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. C’est comme toujours avec Google l’assurance d’obtenir la meilleure image possible.

Côté performances, c’est une nouveauté cette année, Google présente ses premiers smartphones équipés d’un SoC maison, le Google Tensor, gravé en 5 nm. Le gros avantage de cette gravure, l’une des plus fines du marché, est de mieux gérer la gestion des ressources sur le téléphone. Conséquence : votre smartphone est sensiblement moins énergivore. Pour compléter cette configuration, on pourra compter sur 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Précisons enfin que si la mémoire n’est pas extensible par ajout d’une carte microSD, il est toujours possible de l’étendre grâce au système de cloud made in Google.

Proposé habituellement à un prix de 699 euros chez Bouygues Telecom, le Pixel 6 est disponible à 1 € après une remise de 50 € (+8 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation 150 Go de data en 5G.

Que propose le forfait Sensation 150 Go

Pour accompagner cet excellent smartphone, Bouygues Telecom propose son forfait Sensation 150 Go, qui offre un maximum de data pour les utilisateurs nomades ultra connectés. Pour 28,99 € par mois la première année (puis 48,99 € dès l’année suivante), vous bénéficiez de :

150 Go de data utilisable en France métropolitaine

100 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse, Andorre, États-Unis et Canada

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse, Andorre, États-Unis et Canada

Une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Les appels et les SMS illimités vers les fixes et mobiles de l’Europe, DOM, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada et la Chine.

Dans ce forfait sont inclus également plusieurs autres avantages. Vous bénéficiez ainsi entre autres de :

Internet illimité le week-end (3 mois offerts)

Une clé 4G 100 % remboursée pour la souscription à ce forfait jusqu’au 07/11/2021 inclus

Un smartphone à prix préférentiel tous les deux ans à l’achat ou au renouvellement.

Le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, perte, vol ou casse.

Pour changer de forfait ou d’opérateur si cette offre vous séduit, c’est extrêmement simple. Vous n’aurez besoin que de votre numéro RIO et de le communiquer à Bouygues Telecom lors de votre souscription. La portabilité de votre numéro et l’accès à votre nouveau forfait sur votre nouveau smartphone se feront alors automatiquement. Sans bouger le petit doigt.