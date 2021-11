Forfait mobile 100 ou 200 Go : B&You casse les prix avant le Black Friday

Les nouveaux forfaits mobiles 100 et 200 Go de B&You se ressemblent beaucoup, aussi bien en termes de prix que de quantité de données. On vous aide à faire votre choix selon vos usages.

Ce jeudi, Bouygues Telecom propose un tout nouveau catalogue de forfaits mobiles sans engagement B&You, dont les offres préférentielles sont valables jusqu’au 21 novembre. On en retrouve ainsi trois nouvelles, dont deux qui semblent assez similaires en matière de prix et de quantité de données. Ce sont les forfaits mobiles 100 et 200 Go, et nous allons vous aider à bien choisir entre les deux selon votre usage et votre budget.

Le forfait mobile 100 Go à 12,99 € : celui qui convient au plus grand nombre

Le forfait mobile 100 Go de 12,99 euros est celui qui conviendra le mieux à une majorité d’utilisateurs. Alors que certains opérateurs font la course à celui qui propose le plus de données mobiles, B&You offre ici un forfait équilibré au prix juste. Voici ce qu’il contient chaque mois :

100 Go de données mobiles, dont 12 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et en Europe et dans les DOM.

Avec une consommation moyenne de données de 9,5 Go en France, les 100 Go inclus dans ce forfait sont largement suffisants pour la grande majorité des mobinautes. Si vous utilisez votre smartphone pour naviguer sur le web et les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube et Netflix, une telle quantité de données est largement suffisante.

Cette offre propose ainsi un prix d’environ 13 centimes d’euro par gigaoctet de données. Un bon rapport qualité-prix, qui n’est toutefois pas au niveau du forfait mobile 200 Go.

Comme d’habitue chez B&You, il s’agit d’un forfait mobile sans engagement et dont le prix reste stable, même après un an. Vous pouvez ainsi vous abonner pour plusieurs années ou quelques mois seulement, le prix restera inchangé, et sans frais de résiliation.

Le forfait mobile 200 Go à 14,99 € : pour les grands consommateurs de data

B&You propose également un autre forfait mobile, assez similaire au premier. Facturé 14,99 euros pour 200 Go de data, il s’adresse aux utilisateurs qui naviguent beaucoup sur leur smartphone sans connexion Wifi. Il propose chaque mois :

200 Go de données mobiles, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et en Europe et dans les DOM.

Avec une enveloppe de 200 Go, ce forfait propose 100 Go de données supplémentaires pour 2 euros de plus seulement. De quoi partager sa connexion fréquemment, ou visionner un maximum de séries. En utilisant le mode automatique des données mobiles de Netflix, 100 Go de données supplémentaires offrent tout de même 400 heures de streaming de plus. Enfin, avec son enveloppe de 15 Go de data à utiliser en Europe, le forfait 200 Go est particulièrement adapté aux personnes qui voyagent à l’étranger fréquemment.

Ce forfait mobile propose un meilleur rapport data-prix que celui de 100 Go. Ici, le giga ne coûte qu’un peu plus de 7 centimes d’euro. Il s’agit là encore, d’un forfait mobile sans engagement et sans augmentation de prix après un an.

Comment changer de forfait mobile

Que votre choix se porte sur le premier ou le second, changer de forfait n’est plus qu’une simple formalité. Désormais, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe de toutes les démarches à votre place. La seule chose à fournir est votre identifiant RIO, que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée.

Cet identifiant, que vous communiquez lors de la souscription, permet de démarrer automatiquement la procédure de changement d’opérateurs. L’ancienne ligne est automatiquement résiliée, tandis que vous êtes garantis de conserver le même numéro de téléphone. Le nouvel opérateur, ici B&You, vous préviendra lorsqu’aura lieu la portabilité de la ligne, c’est-à-dire l’instant où vous devrez entrer votre nouvelle carte SIM.