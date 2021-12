Forfait mobile : cette offre 100 Go est à tout petit prix jusqu’à demain seulement

Les fêtes de fin d'année approchent, et à cette occasion Bouygues Telecom propose des forfaits mobiles aussi généreux que le père Noël. On trouve notamment une offre 100 Go à 12,99 euros seulement.

Avec toutes les dépenses effectuées autour des achats de Noël, vous êtes peut-être à la recherche d’économies à réaliser. Et cela peut passer par un changement de forfait mobile moins onéreux que celui que vous possédez actuellement. Jusqu’au 22 décembre, B&You propose 4 nouveaux forfaits mobiles en promotion. L’offre la plus intéressante concerne le forfait 100 Go à 12,99 euros par mois seulement. De quoi profiter d’une grosse quantité de data à petit prix.

Un forfait mobile 100 Go à petit prix

Avec son forfait 100 Go à 12,99 euros, Bouygues Telecom propose l’une des offres les plus intéressantes à laquelle il est possible de prétendre actuellement. D’une part parce qu’elle met à disposition une grande quantité de données mobiles. D’autre part, son tarif contenu offre un très bon rapport qualité-prix. Voici tout ce que comprend ce forfait chaque mois :

100 Go de données à utiliser en France ;

dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe/DOM.

En bref, c’est toute la panoplie du forfait parfait pour l’immense majorité des utilisateurs. La quantité de données incluse est suffisamment importante pour celles et ceux qui consomment beaucoup de contenus sur leur smartphone. Avec ce forfait, vous pouvez même abuser du partage de connexion pour l’utiliser sur un ordinateur ou une console. Quant aux 15 Go de data en Europe ainsi que les communications illimitées, elles vous permettent de voyager confortablement.

Le forfait 100 Go est proposé à 12,99 euros par mois. L’offre est sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur à tout moment, sans avoir à payer de frais.

Les autres forfaits en promotion

Le forfait 100 Go n’est pas le seul à être en promotion pour les fêtes de fin d’année. Bouygues Telecom dispose également de trois autres offres en promotion, que voici :

100 Mo avec appels, SMS et MMS illimités à 4,99 euros par mois

40 Go avec appels, SMS et MMS illimités à 9,99 euros par mois

200 Go avec appels, SMS et MMS illimités à 14,99 euros par mois

Ici aussi, ces forfaits sont proposés sans engagements.

Comment changer de forfait mobile ?

Changer d’opérateur et passer d’un forfait mobile à l’autre ne prend pas plus de quelques minutes. Lors de la souscription à un forfait, le nouvel opérateur vous permettra d’entrer un identifiant RIO. Ce code, que vous pouvez obtenir en composant le 3179, permet deux choses :

conserver votre numéro de téléphone lors du changement d’opérateur ;

vous désabonner automatiquement de votre ancien forfait.

Avec cet identifiant RIO, vous n’avez donc rien à faire lors du changement de ligne, puisque c’est le nouvel opérateur qui s’occupe de tout. Celui-ci vous communiquera ensuite par SMS la date et l’heure de la portabilité de votre ligne. Cela correspond au moment où vous devrez enlever votre ancienne carte SIM, pour la remplacer par la nouvelle. Cette migration se fait sans interruption des services.