RED relance ses offres BIG RED : quel forfait mobile choisir en fonction de vos besoins ?

Si vous en avez ras le bol de payer votre forfait trop cher, RED a peut-être une solution pour vous. En ce mois de janvier, l’opérateur vous gâte avec ses offres BIG RED. L’occasion par exemple d’obtenir un forfait 200 Go pour 15 euros par mois seulement !

Les fêtes de fin d’années sont peut-être terminées, mais RED n’en a pas fini avec les cadeaux. L’opérateur a en effet décidé de relancer ses fameuses offres BIG RED. Pour rappel, il s’agit d’offres sans engagement qui proposent jusqu’à 200 Go de data pour un tarif inférieur à 20 euros par mois.

En ce moment, et jusqu’au 17 janvier prochain, vous pouvez par exemple souscrire au forfait BIG RED 200 Go pour 15 euros par mois. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ces offres coup de poing made in RED, et laquelle choisir en fonction de vos besoins.

Quelles sont les prestations offertes par les forfaits BIG RED ?

Avec ses offres BIG RED, RED propose des forfaits aux prestations aussi classiques qu’efficaces. À commencer par une enveloppe de data pour accéder à internet en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. Ces forfaits vous offrent aussi les appels illimités 7 jours sur 7 vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM. À cela s’ajoutent les SMS et les MMS illimités 24 heures sur 24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Les forfaits BIG RED vous permettent aussi de bénéficier d’avantages lors de vos déplacements dans l’Union européenne et les DOM. Vous disposerez ainsi d’appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations, et d’une enveloppe internet supplémentaire qui permet d’accéder au net lors de vos déplacements.

Quel forfait BIG RED choisir en fonction de vos besoins ?

Il existe deux critères principaux qui vont dicter le choix de votre forfait BIG RED : l’enveloppe de data proposée, et bien évidemment, le prix à payer. Jusqu’au 17 janvier, RED propose 4 forfaits avec un tarif maximum de 15 euros par mois. Dans le détail, vous pourrez trouver :

le forfait 5 Go à 5 euros par mois, avec une enveloppe internet de 6 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ;

par mois, avec une enveloppe internet de 6 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ; le forfait 40 Go à 10 euros par mois, avec une enveloppe internet de 7 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ;

par mois, avec une enveloppe internet de 7 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ; Le forfait 100 Go à 13 euros par mois, avec une enveloppe internet de 14 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ;

par mois, avec une enveloppe internet de 14 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM) ; Le forfait 200 Go à 15 euros par mois, avec une enveloppe internet de 17 Go à utiliser à l’étranger (EU et DOM).

À la souscription, vous devrez aussi débourser dix euros afin d’obtenir votre carte SIM triple découpe, nécessaire à l’activation et à l’utilisation de votre ligne. Armé de ces informations, il ne vous reste plus qu’à définir votre besoin en data, et opter pour le forfait qui vous correspond le mieux.

Proposé à 15 euros par mois, le forfait BIG RED 200 Go est par exemple une excellente affaire grâce à son enveloppe internet gigantesque. Avec lui, vous pourrez chaque mois profiter sans retenue de contenus en streaming où que vous soyez, y compris à l’étranger.

Pourquoi choisir les forfaits BIG RED ?

Opter pour les forfaits BIG RED, c’est profiter d’une grande variété d’avantages, en particulier une couverture réseau exemplaire. Le réseau 4G SFR est parmi les meilleurs de France et offre une couverture à 99% de la population selon les données de l’ARCEP.

Mais ce n’est pas tout, puisque vous pourrez aussi profiter de l’application RED & Moi pour consulter et modifier votre forfait en un tournemain, et y ajouter des options. L’option Montre Connectée par exemple (disponible à 5 €/mois), vous permet de vous connecter en 4G sur le réseau SFR depuis… votre montre connectée !

Sachez enfin que les forfaits BIG RED vous permettent d’accéder aux services de la #TeamRED et ses 500 conseillers. Disponible 7 jours sur 7 de 8h à 21h, elle vous aidera à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Comment souscrire aux forfaits BIG RED ?

Changer de forfait n’a jamais été aussi facile que maintenant, puisque RED vous accompagne et se charge de presque toutes les démarches à votre place. Lors de la souscription au forfait BIG RED, optez pour la conservation du numéro pour que RED se charge de résilier votre ancien abonnement. Vous n’aurez qu’à récupérer votre numéro RIO en composant le 3179 depuis votre mobile, et à le rentrer dans la case ad hoc. Vous n’aurez ensuite plus qu’à attendre l’activation de votre ligne pour bénéficier des services de votre nouvel abonnement, sans interruption de service.