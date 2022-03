Sans engagement et à petit prix, ce forfait mobile SFR 80 Go a aussi tous les avantages d’un forfait premium

SFR marche sur les plates-bandes des opérateurs low cost avec son nouveau forfait mobile en promotion. Jusqu'à la fin du mois, l'offre 80 Go ne coûte que 10 euros par mois pendant un an, sans engagement, mais avec les nombreux avantages d'un forfait premium.

Voilà plusieurs mois que SFR propose une majorité de ses forfaits mobiles sans engagement. Une nouveauté attendue, qui permet désormais à chacun de bénéficier des avantages des gros forfaits de l’opérateur sans le principal inconvénient : vous n’avez plus à attendre 24 mois avant de changer d’opérateur si vous le désirez.

Le nouveau forfait 80 Go de l’opérateur au carré rouge en est la preuve. Il ne coûte que 10 euros par mois pendant un an, avant de passer à 30 euros, sans engagement. Une belle affaire, qui vous permet de profiter des infrastructures et du service client d’un opérateur majeur. L’offre est valable jusqu’au 30 mars.

Forfait mobile 80 Go à 10 € seulement

Le bon prix pour la bonne quantité de données : voici ce que propose le forfait mobile 80 Go en promotion de SFR. Il embarque d’abord une quantité de data en 4G idéale. Elle est suffisamment généreuse pour répondre aux besoins du quotidien (et probablement un peu plus), sans pour autant faire dans l’opulence. Côté prix, le seuil psychologique des 10 euros n’est pas dépassé.

Voici ce que contient le forfait SFR à 10 euros par mois :

80 Go de données mobiles 4G+ depuis la France ET l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

appels, SMS, MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Que vous soyez en France ou en Europe, le forfait SFR 80 Go a la particularité de proposer le même niveau de service. De quoi faire de l’œil aux voyageurs ou ceux qui préparent leurs vacances.

Le forfait mobile 80 Go de SFR est affiché en promotion au prix de 10 euros par mois la première année, puis 30 euros par mois. Il est proposé sans engagement, ce qui vous permet de changer de forfait à tout moment sans avoir à payer de frais.

SFR : les avantages d’un grand opérateur

Souscrire un abonnement SFR, c’est aussi profiter de certains avantages que les opérateurs low cost n’offrent pas. SFR permet par exemple à ses utilisateurs d’utiliser une carte e-SIM, très pratique pour profiter de deux lignes depuis un iPhone par exemple. Vous pouvez également demander une deuxième carte SIM dédiée à un usage web à SFR, pour une tablette ou du partage de connexion sur un PC. L’utilisation est gratuite, il n’y a que les frais d’activation de 10 euros à régler.

SFR donne également accès à des remises intéressantes auprès de services partenaires. Vous pouvez ainsi souscrire en option :

Deezer Premium à 6 €/mois pendant 12 mois, puis 9,99 euros, sans engagement ;

RMC Sport à 9 €/mois au lieu de 19 €/mois avec un engagement de 12 mois.

Deux services qui sont affichés à des tarifs supérieurs si vous n’êtes pas client SFR.

Comment changer de forfait mobile ?

Si vous désirez changer de forfait mobile et conserver le même numéro de téléphone, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe des démarches à votre place. SFR va donc résilier votre ancienne offre et prendre en charge la portabilité de votre numéro. Vous serez prévenu par SMS lorsque votre nouvelle carte SIM sera fonctionnelle.

La seule chose à faire pour profiter de cette démarche simplifiée est de transmettre votre identifiant RIO lors de la souscription. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée. Une fois l’identifiant RIO renseigné, vous autorisez SFR à prendre en charge les démarches.