L’iPhone 13 à moins de 500 euros, c’est la bonne affaire du moment

En cumulant offre de remboursement et remise immédiate, Bouygues Telecom allège la facture de l’iPhone 13. L’occasion de profiter du fleuron d’Apple au prix d’un smartphone milieu de gamme.

Dans quelques semaines, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone, à savoir les iPhone 14, 14 Max et 14 Pro et 14 Pro Max. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour mettre la main dessus, à des prix probablement plus élevés que d’habitude.

Comme souvent à la veille du lancement de la nouvelle gamme, il est possible de profiter dès à présent de l’actuel fer de lance de la firme de Cupertino, et ce, à un tarif réduit. En effet, l’excellent iPhone 13, noté 9/10 dans nos colonnes, voit son prix s’évaporer chez Bouygues Telecom.

Habituellement vendu 799 euros, l’iPhone 13 passe à 269 euros (+8 €/mois pendant 2 ans) en marge d’un forfait Sensation 170 Go. Il profite en effet d’une remise immédiate de 100 euros, ainsi qu’une ODR de 80 euros. Mais dépêchez-vous, cette offre est limitée dans le temps et disparaît lundi prochain, le 15 août.

Un smartphone bon dans tous les domaines

À son lancement, l’iPhone 13 faisait face à un défi de taille : faire aussi bien, voire mieux que le très bon iPhone 12. Un challenge relevé haut la main puisque l’iPhone 13 s’est placé comme un excellent successeur. On retrouve les bords droits de la précédente génération, avec une bordure intégralement en aluminium.

L’écran Retina OLED de 6,1 pouces offre une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, mais cela reste amplement suffisant pour profiter de tous les contenus en streaming de manière fluide. L’affichage des diverses applications se fait lui aussi sans ralentissement.

Le module dorsal abrite deux caméras de 12 mégapixels. La première profite d’un objectif grand-angle tandis que la seconde est dédiée à l’ultra grand-angle. Les deux capteurs diffèrent de la génération précédente puisqu’ils sont presque deux fois plus grands. La qualité des clichés est au rendez-vous, grâce à un traitement logiciel qui sublime les photos prises de nuit comme de jour. La caméra frontale True Depth de 12 mégapixels a, elle, l’avantage d’être 20% plus petite que celle de l’iPhone 12.

La fiche technique n’est pas en reste et l’iPhone 13 est parfaitement capable d’encaisser tous les usages. Il faut dire que sa puce A15 Bionic quad-core garantit une grande puissance et peut supporter sans problème les jeux 3D, le multitâche ou la simple navigation web.

Mais c’est surtout au niveau de l’autonomie que l’iPhone 13 se démarque de son aîné. En effet, sa batterie est 25 % plus endurante que l’année dernière, ce qui offre un gain de 2h à 2h30 sur l’autonomie.

Comment obtenir l’iPhone 13 à 269 euros ?

S’il est acheté nu, l’iPhone 13 est facturé 799 euros. Cela dit, il est possible de l’obtenir à moins de 500 euros chez Bouygues Telecom. Ainsi, s’il est pris en marge d’un forfait Sensation de 90 Go ou plus, à l’instar du forfait mobile 170 Go, l’iPhone 13 passe à l’iPhone 13 passe à 269 euros (+8 €/mois pendant 24 mois). Soit un montant total de 461 euros au bout de 2 ans.

Car oui, jusqu’au 15 août prochain, l’iPhone 13 bénéficie d’une réduction immédiate de 100 euros et d’une ODR de 80 euros supplémentaires.

Un forfait mobile qui ne lésine pas sur les services

Comme toujours, Bouygues Telecom propose l’un des forfaits mobiles les plus complets du moment. Le forfait Sensation 170 Go comporte ainsi tout ce que l’on attend d’une bonne offre en 2022, à commencer par un prix réduit. En effet, ce forfait avec deux ans d’engagement est facturé 31,99 euros par mois la première année. Passé ce délai, il grimpe à 48,99 euros mensuels.

Au niveau des services, vous avez accès chaque mois :

à 170 Go de données mobiles 5G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

à 80 Go de données mobiles à utiliser en Europe.

Il est également possible de bénéficier de la multi-SIM afin d’équiper un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.