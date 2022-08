Pourquoi payer votre forfait mobile trop cher quand cet opérateur propose l’essentiel à 4,99 euros ?

Depuis son entrée sur le marché des opérateurs mobiles, Prixtel se démarque grâce à deux choses : la flexibilité de ses forfaits et surtout leurs prix incroyablement bas. Cette semaine son forfait mobile Le petit, qui propose 30 Go de data passe à 4,99 euros.

Aux côtés des grands noms de la téléphonie mobile se trouve Prixtel, un opérateur un brin particulier qui possède une philosophie qui l’est tout autant. Pourquoi ? Car l’opérateur français propose des forfaits mobiles qui s’adaptent aux besoins des utilisateurs grâce à un système de palier qui permet de moduler très facilement la consommation de data.

Dernier avantage de Prixtel, ses tarifs avantageux. L’opérateur propose en effet des forfaits parmi les moins chers du marché, sans pour autant rogner sur la qualité du service. En ce moment par exemple, et jusqu’au 30 août prochain, vous pouvez découvrir son forfait le plus « léger », Le petit, à 4,99 euros par mois pour une enveloppe de 30 Go.

Quels sont les avantages du forfait Le petit à 4,99 euros ?

Cette semaine encore, Prixtel frappe fort avec une très belle offre sur son forfait Le petit. Pour moins de 5 euros par mois, vous avez accès à une confortable enveloppe data de 30 Go, dont 10 Go utilisables lors de vos déplacements au sein de l’Union européenne et des DOM. Pour le reste, chaque mois vous aurez à votre disposition :

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne ou les DOM ;

le transfert d’appel vers la messagerie vocale ;

le blocage des numéros surtaxés ;

la messagerie vocale visuelle pour les utilisateurs d’iPhone :

l’accès aux appels Wi-Fi et 4G.

Prixtel oblige, le véritable atout de ce forfait réside dans sa flexibilité. C’est la marque de fabrique de l’opérateur qui propose un modèle évolutif qui s’adapte à votre consommation et à vos besoins du moment. Dans les faits, voilà comment cela se passe :

le tarif de base du forfait, qui comprend 30 Go de data, est fixé à 4,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 30 et 40 Go de data, la facture augmentera à 7,99 euros ;

et si vous consommez entre 40 et 50 Go de data au cours d’un mois, la facture passera cette fois-ci à 9,99 euros.

Prenons un exemple : si au mois de septembre, vous consommez 42,3 Go de data, votre facture passera automatiquement à 9,99 euros pour ce mois, et celui-ci uniquement. Si votre consommation passe à nouveau sous la barre des 30 Go en octobre, le prix redescend automatiquement à 4,99 euros.

En ce moment, et jusqu’au 30 août prochain, le forfait Le petit proposé par Prixtel est disponible au tarif de 4,99 euros par mois. S’il s’agit d’un forfait sans engagement, sachez toutefois que ce tarif promotionnel n’est valable que durant la première année. Au-delà, son prix reviendra à la normale, soit 7,99 euros par mois.

Quels sont les autres forfaits proposés par Prixtel ?

Actuellement, Prixtel vous propose aussi deux autres forfaits à prix réduit : Le grand et Le géant.

Forfait mobile Le grand

Avec Le grand, vous en aurez pour votre argent puisque Prixtel vous propose là un forfait 70 Go à 7,99 euros par mois. Grâce à la légendaire flexibilité de l’opérateur, vous pouvez toutefois bénéficier d’une enveloppe de data plus grande si vous en avez besoin :

si vous consommez entre 0 et 70 Go, le tarif ne bouge pas à 7,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 70 et 90 Go, il augmente à 10,99 euros par mois ;

enfin, si vous êtes dans la fourchette comprise entre 90 et 110 Go, c’est 13,99 euros qu’il vous faudra débourser.

En sus des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, ce forfait dispose de 20 Go à utiliser sur ces mêmes territoires.

Forfait mobile Le géant

Le géant pour sa part est un forfait extrêmement bien garni en data avec une enveloppe de base s’élevant à 100 Go et pouvant aller jusqu’à 160 Go si vous en avez besoin. Sur le total de cette enveloppe, 20 Go pourront être utilisés en itinérance lors de vos déplacements dans l’Union européenne ou les DOM. Petit bonus supplémentaire, ce forfait vous permet de bénéficier d’appels illimités vers les USA et le Canada. Ici, les paliers de tarification se répartissent de la manière suivante :

si vous consommez moins de 100 Go, le tarif ne bouge pas et reste à 9,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 100 et 130 Go, le tarif augmente à 12,99 euros par mois ;

et si jamais vous consommez entre 130 et 160 Go, le tarif passe alors à 15,99 euros par mois.

Ces deux forfaits sont disponibles à prix réduit jusqu’au 30 août prochain. Et s’il s’agit de forfaits sans engagement, sachez que leur tarif augmentera une fois la première année d’abonnement révolue.