B&You renouvelles ses forfaits mobiles sans engagement, dont cette offre 100 Go

Inutile de se ruiner pour aller sur internet depuis son smartphone. B&You propose un forfait mobile avec 100 Go parmi les moins chers du marché. Tout y est, depuis les appels illimités jusqu’à la 5G en option.

Cette semaine encore, B&You propose un forfait mobile généreux en 4G à prix plancher. Depuis ce matin, le forfait mobile B&You 100 Go est à seulement 15,99 euros par mois. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette offre qui se termine dans quelques jours.

Un forfait mobile qui fait sauter presque toutes les limites

Ce forfait mobile sans engagement de B&You apporte l’essentiel, pour ne pas avoir à mettre d’alerte de data sur son smartphone. Avec ses 100 Go par mois, il répond parfaitement aux besoins de ceux qui ont des abonnements sur YouTube et qui ne peuvent pas s’empêcher de tout regarder.

Même depuis l’étranger, B&You permet de rester connecté. L’opérateur gonfle son forfait data et annonce 20 Go depuis tous les pays de l’Union européenne, ainsi que les DOM. Cette consommation est alors déduite de l’enveloppe initiale de 100 Go.

Ce forfait n’oublie pas pour autant la base : les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne.

La 4 G avec 100 Go à petit prix

B&You propose ce forfait mobile au prix de 15,99 euros par mois. Elle est sans engagement et contrairement à bon nombre de ses concurrents, Bouygues Telecom n’augmente pas ce tarif passé un an.

Bouygues Telecom va encore plus loin pour ceux qui en veulent encore plus. De nombreuses options sans engagement sont disponibles lors de la souscription du forfait.

Elles sont particulièrement variées, mais la plus intéressante concerne la 5G. Si vous disposez d’un smartphone compatible, l’option 5G permet de bénéficier du réseau le plus rapide du moment, pour seulement 3 euros supplémentaires par mois.

Un bouquet internet illimité le week-end est également au programme, pour tous ceux qui ne décollent pas de leur smartphone et passent beaucoup de temps loin de leur Wi-Fi domestique. Offerte le premier mois, elle passe ensuite à 8 euros par mois.

Bouygues Telecom propose aussi des options TV. Pour seulement 6 euros par mois, plus de 70 chaînes sont disponibles depuis l’application B.tv, sans décompte du forfait data. Des bouquets TV à thème sont aussi au programme.

Une souscription en quelques minutes

Changer de forfait mobile peut sembler complexe de prime abord. Pour aider ses futurs abonnés dans cette démarche, l’opérateur français mise avant tout sur la simplicité. B&You limite au strict minimum le nombre d’étapes de souscriptions.

10 minutes suffisent pour souscrire à cette offre. B&You n’a besoin que du minimum d’information : vos coordonnées et votre RIB pour les mensualités à venir. Seul un premier règlement de 10 euros est requis immédiatement. Il correspond au tarif de la carte SIM, qui est ensuite envoyée par courrier sous une semaine à votre domicile.

La résiliation auprès de l’ancien opérateur et le transfert de ligne sont automatiquement pris en charge par Bouygues Telecom en fournissant le numéro RIO. Ce dernier peut être obtenu rapidement en appelant le 3179 depuis sa ligne mobile actuelle.